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Президент РК принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ

28.10.2022, 18:46 5706
Президент РК принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении.
 
В ходе сессии были обсуждены результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.
 
Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.
 
В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 

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Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану

28.10.2022, 13:54 8676
Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану
Фото: primeminister.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в качестве председателя выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном формате, прошедшем в Астане, сообщает primeminister.kz.
 
В своем выступлении он отметил, что за прошедшие годы странам СНГ удалось выстроить многогранное сотрудничество с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов.
 

Наше взаимодействие позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства. Благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера", - сказал глава казахстанского правительства.

 
По его словам, проведена практическая работа по углублению сотрудничества во всех приоритетных направлениях. Особое внимание при этом было уделено торгово-экономической сфере.

Эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике", - сказал Смаилов, поздравляя кыргызских коллег.

 

Ключевой составляющей нашего взаимодействия стала реализация согласованных мер по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. Сегодня мы уже видим практические результаты: в наших странах происходит постепенное экономическое восстановление, возрастает деловая активность", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Он также отметил значимость принятого в СНГ перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы, который предусматривает стимулирование взаимных инвестиций, углубление промышленной кооперации, упрощение таможенного регулирования, формирование новых логистических цепочек и внедрение цифровых технологий.
 
Кроме того, премьер-министр подчеркнул высокую эффективность шагов по укреплению связей в молодежной и научной сферах. В частности, принятый в текущем году перечень перспективных научных проектов позволит расширить взаимодействие в таких сферах, как информационные технологии, наноматериалы и генная инженерия, охрана окружающей среды и изменение климата, возобновляемая энергетика и исследование космоса.
 
По его словам, активная работа также велась по обеспечению безопасности на пространстве СНГ, в том числе по противодействию угрозам в информационной сфере и поддержанию высокой динамики взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в частности по линии образовательных учреждений.
 

В целом все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году выполнены в полном объеме", - заключил Алихан Смаилов.


В ходе заседания участники обсудили вопросы проведения II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году и принятия соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
 
По итогам мероприятия главы делегаций подписали ряд документов.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Кыргызстана 2 июня 2023 года.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами Совета стран СНГ призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве Содружества.
 

Токаев призвал к устранению барьеров и недопущению протекционизма на пространстве СНГ

28.10.2022, 12:18 9971
Токаев призвал к устранению барьеров и недопущению протекционизма на пространстве СНГ
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, информирует Акорда.
 
Поприветствовав руководителей делегаций, президент подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.
 

Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", - сказал глава государства.

 
Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.
 

Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются", - отметил президент.

 
Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.
 
Он также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.
 

Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства - члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности развивая торговлю по направлению Север - Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", – подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.
 

Смаилов: СНГ ведет поиски новых направлений для сотрудничества

28.10.2022, 11:55 10481
Смаилов: СНГ ведет поиски новых направлений для сотрудничества
Фото: t.me/KZgovernment
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в узком формате.

Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что Казахстан позитивно оценивает проводимую работу по углублению взаимовыгодного партнерства в рамках СНГ.  

«В сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для сотрудничества», - сказал он.  

Смаилов также поздравил председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева с назначением на очередной трехлетний период.

На заседании в узком формате участники обсудят широкий спектр вопросов экономического сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, рассказали в пресс-службе правительства РК.
 

В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ

28.10.2022, 09:25 12281
В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ
Фото: https://t.me/KZgovernment
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 28 октября, в Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
 

В нем примут участие премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Азербайджана - Али Асадов, Беларуси - Роман Головченко, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов", - сообщила пресс-служба правительства РК.

 
Напомним, 14 октября в Астане состоялось заседание Совета глав государств СНГ.
 

Внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября

27.10.2022, 18:41 21011
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщает пресс-служба организации.
 
28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой планируется обсудить результаты работы миссии организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.
 

Токаев на встрече глав ЦА: Нужно строить мосты, а не стены

27.10.2022, 18:23 21376
Токаев на встрече глав ЦА: Нужно строить мосты, а не стены
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз сегодня - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета Шарля Мишеля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
 
Открывая встречу, президент Казахстана отметил символичность того, что она проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.
 

Европейский союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", - сказал глава государства.

 
Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками.

Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии и в Европе, нужно строить мосты, а не стены", - заявил президент Казахстана.


Он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил Токаев.
 

За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 миллиарда долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана", - отметил глава государства.

 
Президент считает, что торговля между  странами должна иметь более сбалансированную структуру.
 

Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика - продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32 % и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема - это "зеленая" энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом будет продолжаться", - отметил Токаев.

 
На встрече также выступили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.
 
В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского совета приняли совместное заявление для СМИ.
 

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан

27.10.2022, 17:38 22086
Михаил Мишустин прибыл в Казахстан
Фото: government.ru
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Казахстан. В Астане его встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, сообщает пресс-служба российского премьера.
 
В Астане Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
 
Ранее сообщалось, что в Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА.
 

В Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА

27.10.2022, 16:42 21661
В Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" встретил главу Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает "БОРТ№1".
 
На встречу также прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
 
Ранее Токаев встретился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.
 
Напомним, сегодня состоится встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета.
 

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