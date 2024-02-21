Президент Сербии пригласил Токаева посетить Белград

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном. Глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.





В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.





Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.





В свою очередь Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.





В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.