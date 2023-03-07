06.03.2023, 12:21 10211
Президент Сирии поблагодарил Токаева за оказанную гуманитарную помощь после землетрясения
Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном после землетрясения, сообщает Акорда.
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.
Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении", - говорится в телеграмме.
Напомним, после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля на территории Турции, Казахстан направил в Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. По последним данным, жертвами землетрясения стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 - это сирийцы.
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07.03.2023, 10:45 621
МИД Китая не исключает возможности конфронтации с США
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности
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Пекин. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты призывают все страны к соблюдению неких правил, но сами ведут нечестную конкуренцию, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, выступая на ежегодной пресс-конференции.
Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому", - цитирует главу МИД КНР РИА Новости.
Подобная политика может привести к конфронтации и конфликту, добавил Цинь Ган.
Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход (поезда) с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведет к конфронтации и конфликту", - сказал дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?" - сказал Цинь Ган.
США призывают Китай не поставлять оружие России, между тем не прекращают вооружение Тайваня, хотя это и противоречит подписанным ранее документам, отметил дипломат.
06.03.2023, 15:47 8311
Токаев и Путин обсудили график предстоящих мероприятий
Особое внимание в телефонной беседе было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.
Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В январе главы государств обсудили по телефону дальнейшее развитие связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
03.03.2023, 19:41 33811
Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса
Фото: Amanat
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Актау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня председатель Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасаев, кандидат в депутаты областного маслихата Нурбол Окуов, Марат Абзал, Джамболат Тангиев встретились с коллективом ТОО "Қалажолдары".
На встрече Нурбек Карасаев подчеркнул важность предстоящих выборов и отметил приоритетные направления предвыборной программы.
Голос каждого из вас важен для выборов. Известно количество жителей, имеющих право голоса по области. В соответствии с этим Центральная избирательная комиссия готовит и направляет в область листы голосования. Поэтому правильно используйте бюллетени, отдавайте свои голоса достойной партии. Голосование занимает всего полчаса. Главное-показать, что мы политически компетентны", - сказал Нурбек Карасаев.
Кандидат в депутаты маслихата Нурбол Окуов отметил вклад учреждения "Қалажолдары" в чистоту города.
Ваш труд ценен для нас. Вы усердно трудитесь, несмотря на жару и холод, поддерживаете чистоту города. Положение всего населения, проживающего в нашей области, важно для партии "Amanat". Поэтому просьбы, пожелания, предложения, мнения каждого из вас не останутся без внимания. Хочу отметить, что предвыборная программа нашей партии также разработана с учетом потребностей местного населения. Приоритетные ориентиры предвыборной программы направлены на создание новых рабочих мест, модернизацию сферы медицины, образования, туризма, повышение социального положения населения. Грядущие изменения- предвестники светлого будущего", - сказал Нурбол Окуов.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
03.03.2023, 19:34 34236
В Шымкенте состоялась неформальная встреча Токаева и Мирзиёева
Фото: Акорда
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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.
Особое внимание президенты уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
03.03.2023, 15:09 36451
Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана
На переговорах будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки
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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.
В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
02.03.2023, 12:40 47136
Новым президентом Вьетнама стал член политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонг Дополнено
Кандидатура Во Ван Тхыонга утверждена Национальным собранием Вьетнама
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Ханой. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальное собрание (парламент) Вьетнама рассмотрело и утвердило в четверг кандидатуру члена политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны.
После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента.
Внеочередное заседание Национального собрания по утверждению кандидатуры на пост президента началось в четверг в 10.00 и завершилось в 11.00. Накануне внеочередной пленум центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама обсудил вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента и выдвинул на утверждение национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось. В начале заседания национального собрания в четверг первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман объявил, что в качестве кандидата в президенты от Коммунистической партии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг, информирует РИА Новости.
Пятидесятидвухлетний Во Ван Тхыонг - профессиональный политик и партийный работник, получивший философское образование в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а затем окончивший аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитивший диссертацию по политическим наукам.
Политическую карьеру начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, последовательно занимая руководящие должности в организациях Коммунистического союза молодежи и студенческих организациях самоуправления Хошимина. В 2007 году он был избран первым секретарем Коммунистического союза молодежи Вьетнама.
В 2011 году Во Ван Тхыонг, к этому времени являвшийся кандидатом в члены ЦК КПВ, был принят в состав ЦК в качестве полноправного члена этого руководящего органа и избран секретарем провинциального комитета партии провинции Куангнгай, после чего в 2014 году занял пост заместителя секретаря горкома партии Хошимина.
В 2016 году 46-летний на тот момент политик стал самым молодым членом политбюро ЦК КПВ и был назначен на должности заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и главы руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию.
В 2021 году Во Ван Тхыонг стал членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама.
Дополнено 02.03.2023, 14.40
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что в результате аварии в Алтайском крае пострадала казахстанка.
В результате ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск одна гражданка РК получила травмы и госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние у нее хорошее, находится под наблюдением врачей", - проинформировал он.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва принял присягу президента Бразилии.
02.03.2023, 08:50 49366
Алихан Смаилов и Чжан Сяо обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 1 марта, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент агентства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран - инвесторов в экономику республики.
Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил готовность правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств.
Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений", - сказал премьер-министр.
В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.
По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.
Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", - сказал Чжан Сяо.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС "Хоргос", открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска "Бахты-Покиту", развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.
Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.
По итогам встречи подтверждена готовность продолжать активное взаимодействие по всем взаимовыгодным направлениям.
28.02.2023, 21:25 59171
Блинкен поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Энтони Джон Блинкен выступили на совместной пресс-конференции в Астане по итогам официального визита.
На вопрос, ощущает ли Казахстан угрозы со стороны России, глава МИД РК ответил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для того, чтобы были осуществлены какие-то вторжения и наложены санкции.
Но тем не менее мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Мы рассматриваем взаимоотношение с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", - сказал Мухтар Тлеуберди.
В свою очередь Энтони Блинкен рассказал, как он оценивает риски влияния антироссийских санкций на Казахстан.
Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии", - заявил госсекретарь США.
В свою очередь Мухтар Тлеуберди отметил, что экономика Казахстана и России взаимосвязана долгое время, в том числе благодаря Таможенному союзу, ЕАЭС, однако Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций.
Также госсекретарь США поблагодарил Казахстан за прием более 200 тысяч российских граждан, бежавших из РФ.
Мы благодарим Казахстан за то, что он продолжает принимать более 200 тысяч российских граждан, которые бежали из своей страны, и за предоставление одежды, медикаментов и другой гумпомощи Украине, включая создание юрт непобедимости в Киеве, Буче, где украинцы могут найти тепло", - сказал Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, Казахстан занимает особое место в решении мировых проблем.
Американская сторона поддерживает смелые реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. При этом мы следим за мерами, которые принимает Казахстан, и за работой, которую он выполняет. Особенно хочется отметить проводимые реформы по защите прав человека, искоренению коррупции и президентскому сроку. Изменения в этом направлении указывают на то, что Казахстан является благоприятной страной для инвестиций", - сказал Энтони Блинкен.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
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