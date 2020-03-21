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Президент Узбекистана обсудил с Назарбаевым ситуацию с коронавирусом

20.03.2020, 16:01 8533
Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.
 

Собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, и выразили взаимную поддержку предпринимаемым обеими странами мерам по преодолению глобального эпидемиологического бедствия. Стороны также затронули актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества и региональной повестки", - сообщает пресс-служба Елбасы.

 
В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обменялись теплыми поздравлениями с праздником весеннего обновления Наурыз.
 
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
 
 

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