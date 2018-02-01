Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
1 февраля 2018
  • 09
  • :
  • 28
Все области
-13º Туман
днем -1º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Президенты Казахстана и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества31.01.2018
  • Фото: http://www.inform.kz
Политика  19:49

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

"В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в Сирии", - сообщила пресс-служба Акорды.

Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Анкару для участия в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Просмотров: 5045
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
31.01.2018   19:49
Фото: http://www.inform.kz
Президенты Казахстана и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
31.01.2018   14:50
Фото: parlam.kz
Мажилис одобрил ратификацию Протокола о применении положений договора о присоединении КР к договору о ЕАЭС
31.01.2018   13:40
Посол Словакии завершает дипмиссию в Казахстане
30.01.2018   17:55
Постоянный совет ОДКБ согласовал дорожную карту по международной миротворческой деятельности в интересах ООН
30.01.2018   12:59
Казахстан отменил постановление об оказании гуманитарной помощи Кыргызстану
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today