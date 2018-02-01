Президенты Казахстана и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.
"В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в Сирии", - сообщила пресс-служба Акорды.
Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Анкару для участия в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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