Президенты Казахстана и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazakhstan Today.

"В ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в Сирии", - сообщила пресс-служба Акорды.

Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Анкару для участия в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Просмотров: 5045