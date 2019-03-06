Президенты Казахстана и Узбекистана обменялись поздравлениями с Новым годом

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.





Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.





Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны, сообщили в пресс-службе Акорды.





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