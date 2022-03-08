Президенты Казахстана и Германии обсудили ситуацию на Украине

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба Акорды , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обстоятельно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Франк-Вальтер Штайнмайер изложил известную позицию Европейского союза в отношении причин неожиданного решения российского руководства начать военную кампанию на Украине, что привело к гуманитарной катастрофе в этой стране.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все государства должны строго придерживаться норм и принципов Устава ООН. Как считает президент, украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения. Казахстанское правительство также помогло эвакуироваться 435 нашим гражданам на родину и более 650 гражданам - в европейские страны.

Президенты условились продолжать взаимные контакты по украинской проблематике.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер также констатировали наличие стабильного прогресса в отношениях двух стран, чему способствовал официальный визит казахстанского президента в ФРГ в декабре 2019 года. Глава нашего государства пригласил президента Германии совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

Франк-Вальтер Штайнмайер в заключение разговора отметил, что поддерживает политику модернизации Казахстана и приветствует желание своего коллеги двигаться вперед по пути политических и экономических реформ.