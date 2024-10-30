Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры

Фото: Акорда

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Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Переговорам предшествовала церемония официальной встречи на площади Сухэ-Батора перед домом правительства.





В честь прибытия президента Казахстана были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.





Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию в качестве главы государства.





По его словам, Монголия является одним из важнейших партнеров Казахстана, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни.





Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по Вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Монголию выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.





Действительно, со дня установления дипломатических отношений между нашими странами прошло порядка 30 лет. Этот государственный визит осуществляется спустя 16 лет. Наша страна рассматривает Ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время. Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства", - сказал президент Монголии.





В ходе содержательной беседы главы государств уделили особое внимание перспективам развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.





Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.





Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной реализации совместных проектов и подписанных документов.





Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур.





В завершение встречи президент Монголии подарил главе государства Казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тысяч словарных статей.