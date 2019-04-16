Президенты Казахстана и Узбекистана приняли совместное заявление

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли совместное заявление, передает Kazakhstan Today.

Напомним, по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 14-15 апреля 2019 года состоялся государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан тепло и искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан и отметил его огромный опыт как государственного деятеля и политика международного масштаба, внесшего достойный вклад в современное развитие Казахстана и его многосторонних связей с зарубежными государствами", - сообщила пресс-служба Акорды.

Главы государств особо подчеркнули выдающуюся роль Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в развитии братских связей и стратегического партнерства между двумя странами, в том числе сотрудничества в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.

В данном контексте, президент К. Токаев заверил президента Ш. Мирзиёева в сохранении преемственности существующего внешнеполитического курса Казахстана, направленного на расширение и укрепление казахстанско-узбекских отношений и регионального взаимодействия.

В ходе переговоров президенты в традиционном духе дружбы, взаимоуважения, доверия и открытости обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес, а также рассмотрели перспективы дальнейшего углубления широкоформатного сотрудничества между двумя странами.

Главы государств, с удовлетворением отметив нарастающий характер тесных и прочных дружественных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан основанных на глубоких исторических и духовных связях, добрососедстве и взаимной поддержке, выразили убежденность в том, что выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень отвечает интересам двух братских народов.

Президенты, подтвердив неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан от 31 октября 1998 года и Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан от 14 июня 2013 года, заявляют о нижеследующем:

Последовательное выполнение Стратегии экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2017-2019 годы послужит наращиванию взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия в области экономики, основанного на общности стратегических интересов двух стран.

С удовлетворением отмечая позитивную динамику взаимной торговли, главы государств едины в своих стремлениях обеспечить дальнейший рост объема двусторонней торговли до $5 млрд к концу 2020 года, диверсификации ее структуры, а также развитие новых долгосрочных форм экономической кооперации и инвестиционного сотрудничества, включая межрегиональное взаимодействие.

Стороны положительно оценили итоги первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, состоявшегося 16 ноября 2018 года в Шымкенте, и Первого регионального экономического форума стран Центральной Азии, состоявшегося 15 марта 2019 года в Ташкенте. Такие форматы будут содействовать укреплению и наращиванию взаимовыгодного экономического сотрудничества как на двустороннем, так и региональном уровнях, реализации новых перспективных проектов в области торговли, инвестиций, логистики, создания интегрированных промышленных технопарков, научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон.

Президенты отметили важность активизации и совершенствования деятельности Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также повышения ее статуса путем назначения сопредседателями глав правительств двух стран.

Главы государств подтвердили схожесть позиций сторон по важнейшим вопросам международной политики, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули обоюдное стремление содействовать укреплению атмосферы стабильности и безопасности во благо народов и процветания Центральной Азии. Стороны договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных и региональных организаций.

Лидер Узбекистана дал высокую оценку деятельности Республики Казахстан в вопросах продвижения общих интересов государств Центральной Азии на международной арене в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах.

Руководители стран подтвердили неизменность позиций двух государств по взаимной поддержке международных инициатив обеих сторон в рамках ООН и других международных организаций.

Стороны подчеркнули общие позиции при оценке складывающейся ситуации в регионе и мире в целом, и высказались за принятие совместных мер, направленных на упреждение и противодействие современным вызовам и угрозам безопасности в регионе, прежде всего в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими проблемами как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.

Главы государств придают важность объединению усилий в процессе восстановления Исламской Республики Афганистан (ИРА). Президенты Казахстана и Узбекистана подтвердили приверженность возрождению экономики ИРА и выступают за необходимость развития долгосрочного добрососедского сотрудничества с Афганистаном, в том числе путем реализации крупных проектов в сферах транспортных коммуникаций, образования и здравоохранения.

Подчеркнув важность региональных и международных форумов, включая Ташкентскую конференцию по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", в поддержку осуществляемых под афганским руководством шагов к достижению мира и примирения, руководители двух стран высказались за содействие усилиям международного сообщества, в том числе государств-соседей, заинтересованных в мирном процессе в Афганистане.

Президент Казахстана выразил поддержку проведению в 2020 году в Ташкенте второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Стороны, высоко оценив итоги состоявшегося в сентябре 2017 года в Астане первого Саммита ОИС по науке и технологиям, договорились продолжить реализацию его итогов и решений в рамках второго Саммита ОИС.

Главы государств заявили о намерении способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной и военно-технической сфере, а также в области космических исследований и разработок.

Руководители двух государств подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА), путем расширения взаимодействия стран региона с международными организациями, финансовыми и экологическими институтами по реализации конкретных программ и проектов в бассейне Аральского моря.

Отмечая культурную, историческую и духовную общность народов Казахстана и Узбекистана, К. Токаев и Ш. Мирзиёев подтвердили приверженность дальнейшей интенсификации сотрудничества в области науки, образования, культуры, искусства, туризма, спорта и в других областях.

Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение "Года Узбекистана в Казахстане" в 2018 году и торжественное открытие Года Казахстана в Узбекистане 15 апреля 2019 года, подчеркнув, что такие мероприятия являются символом братства и духовного родства казахского и узбекского народов, искренней дружбы и неразрывной близости судеб двух стран, а также способствуют укреплению добрососедских отношений между народами, углублению взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки.

Главы государств приветствовали успешный ход процесса демаркации казахстанско-узбекской Государственной границы, а также обеспечения эффективного функционирования пунктов пропуска, что послужило значительному улучшению условий жизни населения приграничных территорий двух стран, оживлению трансграничных экономических связей и гуманитарных обменов, активизации взаимных поездок граждан.

Президенты двух стран подтвердили намерение укреплять сотрудничество для сохранения и развития этнической, языковой и национальной культуры народов другой стороны, проживающих на ее территории, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни в соответствии с законодательством Сторон.

Главы Республики Казахстан и Республики Узбекистан подчеркнули важность своевременной и качественной реализации подписанных двусторонних и многосторонних договоров, а также дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя государствами.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, всему узбекскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил главу Узбекистана посетить Казахстан с визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - проинформировали в пресс-службе.

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