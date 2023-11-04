03.11.2023, 11:58 16571
Проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет - Токаев
Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита ОТГ
Фото: Акорда
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым подчеркнул, что каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет, сообщает Акорда.
В Казахстане Вас знают как безусловного лидера Туркменистана, одного из выдающихся государственных деятелей современности. Вы внесли огромный вклад в развитие сотрудничества Казахстана с Туркменистаном. Поэтому, я полагаю, Ваше пребывание здесь и сегодняшняя наша встреча имеют большое практическое и политическое значение. Конечно же, нам есть о чем поговорить с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Мы братские, соседние государства. Каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет. Есть только братские чувства", - подчеркнул глава государств.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита ОТГ и высоко оценил взаимодействие двух стран.
За эти годы мы накопили правовую базу по внешней политике, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Если же говорить о внешнеполитических вопросах, то мы Вам благодарны. Вы всегда поддерживаете наш позитивный нейтральный статус. И отдельно хочу подчеркнуть, мы Вам благодарны, так как Вы, работая руководителем в структурах Организации Объединенных Наций, очень много сделали для нашего внешнеполитического курса", - заявил председатель халк маслахаты Туркменистана.
Собеседники отметили положительную динамику во взаимной торговле и обсудили ход реализации ряда проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. В ходе встречи также была подтверждена готовность к дальнейшему углублению культурно-гуманитарных связей.
Напомним, сегодня в Астане состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств.
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03.11.2023, 14:07 12696
Помощь в размере миллиона долларов окажет Казахстан палестинскому народу
Фото: Кадр из видео
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан окажет гуманитарную помощь народу Палестины в размере оного миллиона долларов. Об этом в ходе десятого саммита Организации тюркских государств сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности", - сказал казахстанский лидер.
С учетом изложенного президент сообщил о принятии решения предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов
Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо. Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела - ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - высказался Токаев.
Кроме того, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу на заседании Совета иностранных дел ОТГ призвал к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров для народа Газы.
Наша страна очень обеспокоена эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Мы присоединяемся к сотрудничеству с международным сообществом и призываем к немедленному прекращению огня. Открытие гуманитарных коридоров для народа Газы является первоочередной задачей казахстанской дипломатии", - цитирует Нуртлеу "Казинформ".
Также остановить военные действия, прекратить огонь и прийти к перемирию призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Мы все чаще видим отклонение от норм международного права. Особенно серьезную обеспокоенность для всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта. В результате вооруженных столкновений резко возрастает число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. Усиливается угроза широкой эскалации конфликта, - сказал Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ.
В этой связи президент Узбекистана призвал стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и прийти к перемирию в гуманитарных целях.
Единственное самое справедливое решение данной проблемы должно быть принято на основе принципа "два государства для двух народов". Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В рамках нашей организации мы должны объявить всему миру единодушную принципиальную позицию по этому вопросу", - приводит "Казинформ" слова Шавката Мирзиёева.
03.11.2023, 13:39 13311
Токаев обозначил 8 приоритетов развития Организации тюркских государств Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 10-м саммите Организации тюркских государств обозначил 8 приоритетов ее развития, сообщает Акорда.
Он заявил, что страны должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир".
Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал. Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия. Также мы прилагаем усилия для установления контактов в различных сферах, повышения нашей международной репутации", - заявил Токаев.
По его словам, сейчас валовой внутренний продукт тюркских стран равен почти 1,4 триллиона долларов.
В этом году товарооборот между членами Организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", - предложил президент.
Он рассказал, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!".
В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации", - отметил президент.
Токаев предложил провести следующие мероприятия
- Traditions - Традиции
Привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу, изучить общие архивы и "белые пятна" в истории и донести историческую правду до потомков и заняться взаимным продвижением телесериалов и анимационных фильмов для детей, снятых в странах организации;
- Unification - Унификация
Обеспечить синхронное развитие тюркских государств, систематизировать стандарты и терминологию. Эта инициатива, по словам Токаева, открывает путь к свободному экспорту товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент;
- Reforms - Реформы
Продолжить меры по оптимизации деятельности организации: решить вопрос о назначении ее постоянных представителей, увеличить численность сотрудников секретариата. Укрепить сотрудничество тюркских государств в избирательной сфере. Рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. Присвоить организации экономического сотрудничества статус наблюдателя. Наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности;
- Knowledge - Знание
Укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства. Открыть в тюркских странах филиалы лучших университетов мира. Проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Развивать искусственный интеллект, цифровую и аэрокосмическую промышленность;
- Trust - Доверие
Укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией общей безопасности. Провести в следующем году в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств;
- Investments - Инвестиции
Расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Особую роль в этом деле должен сыграть Тюркский инвестиционный фонд. Развивать рынок "зеленого" финансирования с помощью созданного Совета тюркских "зеленых" финансов;
- Mediation - Медиация
На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо.
Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела - ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - заявил глава Казахстана.
Он добавил, что в работе Собеза ООН наблюдается застой.
В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга. По отношению к сложным глобальным процессам действия тюркских стран должны проявлять взвешенный подход. В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции", - добавил Токаев.
- Energy - Энергия
Экономия энергоресурсов является одной из важнейших задач.
Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере "зеленой" энергетики", - сообщил президент.
Он напомнил, что в этом году в Казахстане пройдет Международный энергетический форум, который позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Также, по инициативе Кахахстана, в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата.
Резюмируя вышесказанное, Токаев подчеркнул, что тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры.
Наши предки говорили: "Тірлік басқа болса да - тілек бір, бармақ басқа болса да - білек бір". Ярким подтверждением этому служат результаты нашей совместной работы по укреплению тюркской интеграции. По итогам саммита планируется принять важные решения, будет подписан ряд документов. Все эти меры направлены на дальнейшее процветание тюркского мира и укрепление единства наших стран. Уверен, они внесут большой вклад в развитие взаимодействия в регионе и дальнейшее повышение авторитета организации. Пусть крепнет наше единство!" - завершил свое выступление глава Казахстана.
Дополнено 03.11.2023, 14.50
В ходе десятого саммита ОТГ были подписаны следующие документы:
1. Астанинский акт;
2. Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств;
3. Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Высшим орденом Тюркского мира";
4. Решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира;
5. Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;
6. Решение глав государств о назначениях;
7. Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;
8. Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;
9. Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;
10. Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств";
11. Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;
12. Совместный План действий (дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.
Напомним, сегодня в Астане проходит юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем принимают участие главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.
03.11.2023, 12:19 15771
Тюркский мир взаимодействует на равных с глобальными державами - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами, а другие государства теперь считаются с ключевыми установками Организации тюркских государств, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к участникам 10-го саммита организации, сообщает Акорда.
Как вы знаете, на данный момент уже проделана большая работа. У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира - 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских стран. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", - заявил Токаев.
Глава государства поприветствовал участников саммита и поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием Турецкой Республики. Также он обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности", - подчеркнул глава Казахстана.
Также Токаев выразил благодарность действующему председателю организации, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран.
Напомним, сегодня в Астане проходит юбилейный саммит Организации тюркских государств В нем принимают участие главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.
03.11.2023, 10:00 19886
В Астане состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств
Фото: сайт МНЭ, gov.kz
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 3 ноября состоится юбилейный саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.
Сегодня национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану. В аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства РК.
Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии. В столичном аэропорту их встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Вчера в Астану прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В Астану прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану.
На встрече под девизом "Тюркский период" ожидается заключение соглашений и утверждение официальных документов, касающихся проектов ОТГ в экономике, торговле, транспорте и таможне. Также лидеры обменяются мнениями о глобальных политических и экономических событиях, происходящих в регионе и за его пределами, сообщает "Хабар 24".
По итогам работы саммита ожидается подписание Астанинского акта и декларации Астанинского саммита.
Нынешний саммит Организации тюркских государств - юбилейный, десятый. В его работе примут участие главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Венгрия и Туркменистан - в статусе наблюдателей. На повестке дня широкий круг вопросов: от торговли и экономики до экологии и культуры. Страны объединены не только культурными и историческими узами, но и необходимостью поиска консолидированных подходов в решении актуальных вызовов и задач, говорят эксперты.
За прошедшее десятилетие странам удалось выстроить крепкие дипломатические и экономические связи. По данным казахстанского МИД, товарооборот стран - участниц объединения составляет 27 млрд долларов. Следующим важным шагом станет создание Тюркского инвестиционного фонда. Эта инициатива была поддержана на саммите организации в Самарканде в ноябре 2022 года.
Если вы заметили, то сегодня вопросы идут не только о культурном, политическом или геополитическом взаимодействии, но и появилось экономическое измерение, что является естественным шагом. То есть тюркские государства вырабатывают общий финансовый институт, который будет действовать по принципам, на которых действует Европейский, Всемирный банк развития, Азиатский или Исламский банк развития. Каждое государство будет делать взносы, куда предприятия, которые уже состоялись, смогут подавать свои проекты и получать "длинные деньги". Я говорю про низкие проценты, которые могут работать на то, чтобы вовремя эти деньги вернуть и реализовать проекты и так далее", - сказал депутат мажилиса парламента РК Айдос Сарым.
Политологи предполагают, что президенты также затронут вопросы международной политики и регионального взаимодействия.
Дополнено 03.11.2023, 10.48
В Астане под председательством Казахстана началось 10-е заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
02.11.2023, 12:00 44801
Всегда приятно возвращаться домой - Орбан о визите в Казахстан Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба президента.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии.
После церемонии встречи президенты направились в зал для переговоров. На них стороны планируют обсудить вопросы по дальнейшему расширению казахстанско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Дополнено 02.11.2023, 12.57
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.
Глава Казахстана выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.
"Добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают Вас, потому что Вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Благодарю Вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации. Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Венгрией.
"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с Вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", - отметил премьер-министр Венгрии.
Напомним, на днях состоялся официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, который Токаев назвал "историческим".
В ходе визита президенты провели переговоры в узком и расширенном составах и подписали ряд двусторонних документов. Также Токаев встретился с руководителями бизнес-структур Франции. Кроме того, главы государств посетили выставку "Этноаул".
01.11.2023, 15:45 60486
Какие соглашения достигнуты по итогам визита Макрона в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции приняли Совместное заявление. Также членами официальных делегаций подписан ряд документов.
По информации пресс-службы президента Казахстана, членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики об учреждении и функционировании группы французского агентства развития в Республике Казахстан;
2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан;
3. Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам;
4. Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией "Boehringer Ingelheim Animal Health France" по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан;
5. Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
6. Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".
По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Дальнейшее укрепление сотрудничества, основанного на дружбе и взаимной поддержке, выступает нашей общей задачей. Уверен, совместными усилиями мы достигнем намеченной цели. Ваш сегодняшний визит имеет особое значение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном были достигнуты конкретные договоренности по укреплению двусторонних связей.
Франция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 миллиарда долларов. Франция также входит в число наших основных иностранных инвесторов. За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено около 18,7 миллиарда долларов инвестиций. Сегодня мы реализуем важные проекты в энергетике, атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях. Об этом свидетельствует успешное функционирование в стране более 170 французских компаний, таких как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat", - сказал президент.
По словам главы государства, в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.
Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу", - сказал Токаев.
Наряду с этим в ходе переговоров были обсуждены вопросы перехода к "зеленой" экономике и изменения климата. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что высказал Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Глава государства заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.
Президенты, учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.
Также лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Франция вошла в семерку основных торговых партнеров Казахстана.
01.11.2023, 12:58 63931
Историческим назвал визит Макрона в Казахстан Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Франции Эмманюэлем Макроном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.
Глава государства тепло поприветствовал Эмманюэля Макрона.
Уважаемый г-н президент! Мы приветствуем Ваш визит, это очень большое событие. Благодарю Вас за то, что Вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать Ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными", - подчеркнул Токаев.
Лидер Казахстана отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером страны в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.
В свою очередь Эмманюэль Макрон поблагодарил Токаева за приглашение и дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.
Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с Вами. Благодарю Вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с Вами и обсудить нашу совместную повестку", - сказал глава Франции.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
По завершении встречи главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Напомним, Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
После в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции. Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон представили друг другу членов делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.
31.10.2023, 11:15 81426
В Китае заявили, что будут противостоять идеологической конфронтации
КНР продолжит содействовать углублению политического взаимодействия и формированию консенсуса международного сообщества
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Пекин. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай продолжит поддерживать диалог со всеми сторонами в области обеспечения глобальной безопасности, а также противостоять идеологическим линиям и конфронтации, заявил на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун.
Китай продолжит участвовать в различных формах диалога и обменах со всеми сторонами по вопросам глобальной безопасности, работать со всеми сторонами над реализацией общего всестороннего сотрудничества и концепции устойчивой безопасности, а также противостоять идеологическим линиям, узким кругам и подстрекательству к расколу и конфронтации", - цитирует РИА Новости помощника министра иностранных дел КНР.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Китай продолжит содействовать углублению политического взаимодействия и формированию консенсуса международного сообщества по сотрудничеству в преодолении вызовов и поддержании общей безопасности.
Напомним, делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине, где на площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?