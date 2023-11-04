Проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет - Токаев

Председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!"

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 10-м саммите Организации тюркских государств обозначил 8 приоритетов ее развития, сообщает Акорда.





Он заявил, что страны должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир".





Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал. Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия. Также мы прилагаем усилия для установления контактов в различных сферах, повышения нашей международной репутации", - заявил Токаев.





По его словам, сейчас валовой внутренний продукт тюркских стран равен почти 1,4 триллиона долларов.





В этом году товарооборот между членами Организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в 1,5 раза, если будут утверждены общие требования. Кроме того, считаю целесообразным создание референс-центра Организации тюркских государств. Этот центр позволит обеспечить взаимное признание результатов испытаний продукции, а также провести новые исследования в области химической и пищевой промышленности", - предложил президент.





Он рассказал, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!".





В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты рассчитаны на краткосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита организации", - отметил президент.





Токаев предложил провести следующие мероприятия





Traditions - Традиции





Привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу, изучить общие архивы и "белые пятна" в истории и донести историческую правду до потомков и заняться взаимным продвижением телесериалов и анимационных фильмов для детей, снятых в странах организации;





Unification - Унификация





Обеспечить синхронное развитие тюркских государств, систематизировать стандарты и терминологию. Эта инициатива, по словам Токаева, открывает путь к свободному экспорту товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1 процент;





Reforms - Реформы





Продолжить меры по оптимизации деятельности организации: решить вопрос о назначении ее постоянных представителей, увеличить численность сотрудников секретариата. Укрепить сотрудничество тюркских государств в избирательной сфере. Рассмотреть возможность учреждения консультативного совета центральных избирательных органов. Присвоить организации экономического сотрудничества статус наблюдателя. Наладить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности;





Knowledge - Знание





Укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства. Открыть в тюркских странах филиалы лучших университетов мира. Проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Развивать искусственный интеллект, цифровую и аэрокосмическую промышленность;





Trust - Доверие





Укреплять единство тюркских народов, которое будет служить надежной гарантией общей безопасности. Провести в следующем году в Астане третью встречу генеральных секретарей советов безопасности. Заключить соглашение о совместной борьбе с преступностью и обмене информацией между органами финансовых расследований тюркских государств;





Investments - Инвестиции





Расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Особую роль в этом деле должен сыграть Тюркский инвестиционный фонд. Развивать рынок "зеленого" финансирования с помощью созданного Совета тюркских "зеленых" финансов;





Mediation - Медиация





На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке - между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил Токаев.





Он подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо.





Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела - ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - заявил глава Казахстана.





Он добавил, что в работе Собеза ООН наблюдается застой.





В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга. По отношению к сложным глобальным процессам действия тюркских стран должны проявлять взвешенный подход. В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции", - добавил Токаев.





Energy - Энергия





Экономия энергоресурсов является одной из важнейших задач.





Казахстан уделяет большое внимание развитию новых источников энергии, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки. Особый интерес для нас также представляет внедрение лучших практик и технологий в геологоразведку и производство электроэнергии. В приоритете также развитие нефтехимической промышленности и совместная работа в сфере "зеленой" энергетики", - сообщил президент.





Он напомнил, что в этом году в Казахстане пройдет Международный энергетический форум, который позволит детально обсудить все обозначенные вопросы. Также, по инициативе Кахахстана, в 2026 году планируется проведение регионального саммита, посвященного проблеме изменения климата.





Резюмируя вышесказанное, Токаев подчеркнул, что тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры.





Наши предки говорили: "Тірлік басқа болса да - тілек бір, бармақ басқа болса да - білек бір". Ярким подтверждением этому служат результаты нашей совместной работы по укреплению тюркской интеграции. По итогам саммита планируется принять важные решения, будет подписан ряд документов. Все эти меры направлены на дальнейшее процветание тюркского мира и укрепление единства наших стран. Уверен, они внесут большой вклад в развитие взаимодействия в регионе и дальнейшее повышение авторитета организации. Пусть крепнет наше единство!" - завершил свое выступление глава Казахстана.





Дополнено 03.11.2023, 14.50





В ходе десятого саммита ОТГ были подписаны следующие документы:





1. Астанинский акт;





2. Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств;





3. Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Высшим орденом Тюркского мира";





4. Решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира;





5. Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества;





6. Решение глав государств о назначениях;





7. Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств;





8. Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств;





9. Решение о Правилах управления бюджетом Секретариата Организации тюркских государств;





10. Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств";





11. Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии;

12. Совместный План действий (дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации Программы транспортной связи на 2023-2027 годы.









