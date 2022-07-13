Программу трансформации молодежного крыла партии AMANAT приняли на съезде

Фото: AMANAT

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Сегодня в ходе внеочередного, VI Съезда молодежного крыла партии AMANAT глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. В ходе съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав центрального совета и наименование молодежной организации: она переименована в "Жастар Рухы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пленарном заседании съезда, который проходит в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов и гостей из всех регионов страны, сообщили в пресс-службе партии.

В видеообращении к делегатам президент РК назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Говоря о стремлении к знаниям, президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы.

При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи.

Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.





AMANAT Выступая по третьему приоритету - воспитание патриотизма, президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.

Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.

На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии AMANAT.

Очередным этапом модернизации партии является перезагрузка ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа "перезагрузки". Также пересмотрен состав центрального совета организации", - сообщил Нуржан Жетписбаев.

В свою очередь медиаволонтер Диас Камериданов предложил партии инициировать создание единой платформы Tarih на казахском и английском языках, где будут оцифрованы все исторические документы и документальные фильмы, что позволит диджитализировать историю Казахстана и сделать ее доступной для всех.





AMANAT Волонтер Алматинского городского филиала молодежного крыла партии Ариана Белобжицкая предложила создать академию волонтеров, включающую в себя 100 школ добровольцев.

Это позволит собрать на единой площадке волонтеров разных направлений. Они смогут получать новые знания, опыт и компетенции, в том числе от зарубежных экспертов", - отметила она.

Как отметил военнослужащий Улан Мырзабай из Актобе, который во время январских событий находился на боевом посту, защита Родины - гражданский долг каждого казахстанца.

Необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, и в этом плане проект Qaisar, реализуемый молодежным крылом партии, актуален как никогда. В этом году им охвачено более 2000 старшеклассников по всей стране, и его надо активно продолжать", - сказал Улан Мырзабай.

Далее выступила учитель информатики школы села Озерное Северо-Казахстанской области Асыл Ахметова: "Не секрет, что в настоящее время большая часть молодежи связывает свое будущее с мегаполисами. Однако село - это колыбель нашего народа, поэтому программы, направленные на поддержку молодежи, не должны ограничиваться большими городами, а доходить до сельской молодежи".





AMANAT Асыл Ахметова отметила, что немаловажным является популяризация наследия кочевников и ценностей тюркского мира. Для этого она предложила организовать в Казахстане в 2024 году Всемирные игры кочевников, проводимые ежегодно в разных странах.

Также общественный деятель Даулет Мукаев проинформировал делегатов и гостей съезда о проектах "Акылды жас Азамат" и AQYL BATTLE.

В ходе съезда форвард футзального клуба "Кайрат", ставший лучшим бомбардиром Евро-2022, Биржан Оразов озвучил предложение молодежи переименовать молодежное крыло партии.

Нет сомнений, что Новый Казахстан будет строиться молодыми людьми, любящими свою Родину, образованными, умными, талантливыми и энергичными. Поэтому у меня есть предложение к делегатам изменить название молодежного крыла партии на "Жастар Рухы", - сказал Биржан Оразов.

Данное решение было поддержано всеми участниками мероприятия.

Понятие "рух" несет в себе святые для нашего народа ценности. У этого названия очень глубокое значение, возлагающее большую ответственность. Новое название также требует кардинального изменения в работе организации. То есть обновленному молодежному крылу необходимо по-настоящему отстаивать интересы молодого поколения", - подчеркнул депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Член политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай также поддержал предложение о переименовании молодежного крыла.

Казахский народ издревле почитает понятия духа, чести. Духовное богатство - это национальное сознание, язык, менталитет. Будущее страны - в руках образованной молодежи, которая служит примером трудолюбия. Это то, что завещали нам предки", - сказал Макстат Толыкбай.

Подводя итоги съезда, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.

Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в нашу Конституцию по инициативе президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ", - сказал Ерлан Кошанов.





AMANAT Председатель партии AMANAT поставил перед молодежным крылом ряд перспективных задач. Среди них: внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи, проведение ярмарки проектов и других мероприятий для талантливой молодежи, повышение эффективности учебных программ для молодежных лидеров, усиление работы по решению проблем молодежи категории NEET, создание дискуссионной площадки "Бір толқында" и рекрутингового агентства по трудоустройству выпускников вузов.

Решением VI, внеочередного съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменено наименование молодежной организации. Состав центрального совета расширен за счет привлечения активных лидеров общественного мнения, представителей НПО и других.