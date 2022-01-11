Происходящие глобальные изменения отражаются на военно-политической обстановке в регионе ОДКБ

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Наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ", - заявил Жапаров.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день как никогда важно найти взаимоприемлемые решения и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
Мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане, выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в Республике Казахстан", - сказал он.
Как проинформировал Жапаров, сразу после обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческих операциях ОДКБ.
7 января во внеочередном порядке было создано заседание парламента Кыргызстана, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий контингент вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране", - отметил Жапаров.
По его информации, в качестве мер поддержки Кыргызстаном было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательного результата ПЦР-теста. В эти дни кыргызской стороной было также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, ОАЭ и других государств, вынужденно прибывающих в Международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется перевозка и до кыргызко-казахстанской границы.