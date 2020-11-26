Прошел внеочередной ХХ Съезд партии Nur Otan

За 30 лет Казахстан достиг значительных социально-экономических успехов. В первую очередь - за счёт проведения радикальных реформ, ориентированных на рыночную экономику и модернизацию страны. Рыночные реформы, индустриализация и приток иностранных инвестиций стали двигателями роста производительности и обеспечили рост экономики, в разы повысили занятость и сократили социальное расслоение в обществе", - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости Казахстан создал свой уникальный стандарт национального единства, превратив этническое многообразие в преимущество. Ключевая роль в этом процессе, как отметил Елбасы, отведена Ассамблее народа Казахстана.
Нашей финансовой "подушкой безопасности" стал Национальный фонд, созданный в период высоких темпов экономического роста. Мы обновили социальную инфраструктуру, построив 1400 новых больниц и поликлиник, 1800 школ, 900 детских садов. В рамках принятой Стратегии "Казахстан-2050" мы целенаправленно движемся к стандартам развитых стран ОЭСР", - сказал Первый Президент Казахстана.
Елбасы подробно остановился на работе партии в период пандемии, а также процессе "перезагрузки" Nur Otan.
Наша партия - крупнейшая политическая сила с управленческим опытом и серьёзными кадровыми ресурсами во всех регионах. По качественному составу Nur Otan является проекцией всего казахстанского общества. Поэтому мы твёрдо намерены и дальше работать на процветание страны и всего народа Казахстана", - сказал Первый Президент Казахстана.
В ходе XX Съезда выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, который также отметил, что на сегодняшний день партия Nur Otan превратилась в главную политическую силу в стране.
Президент заявил, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, Казахстан последовательно продолжит реализовывать стратегические цели развития. Одной из основных задач остается обеспечение преемственности политики Елбасы. Президент напомнил, что в своем Послании народу страны высоко оценил ведущую роль партии Nur Otan в обществе.
По словам Касым-Жомарта Токаева, мир вступает в эпоху глобальных перемен, система международных отношений все больше погружается в состояние неопределенности и даже хаоса. Как было сказано в выступлении, глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятилетие назад, а для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуются колоссальные усилия и время.
Казахстан обладает достаточным запасом прочности, прежде всего потому, что у нас имеется четко разработанный план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами. Благодаря поддержке миллионов ответственных граждан, мы смогли сохранить внутриполитическую стабильность, поддержать бизнес-сообщество и обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Решающую роль в этом сыграли традиционные ценности нашего народа - взаимопомощь, стойкость, сочувствие", - убежден президент Казахстана.
Глава государства отметил вклад народа в борьбу с пандемией коронавируса, в ходе которой граждане страны проявили неподдельную солидарность и массовую самоотверженность. По его словам, девиз "Біз біргеміз" превратился в формулу казахстанского патриотизма.
Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что в кризисные времена открываются уникальные возможности и перед правящей партией, и перед правительством, и перед всем обществом.
Чтобы использовать этот исторический шанс, нам необходимо предложить стране новую парадигму развития. Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти: президента, правительства и, конечно же, законодательной ветви. Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего общества", - считает он.
Глава государства также призвал придать новый импульс системной модернизации, сформулированной Елбасы в Пяти институциональных реформах и Плане нации.
С этой целью мы принимаем предвыборную программу "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию Программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу готовила вся страна", - подчеркнул президент Казахстана.
Для реализации этой программы Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на четырех основных приоритетах. В качестве первой важной задачи он выделил предоставление каждому гражданину равных возможностей для реализации своего потенциала.
Президент сообщил, что в течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться, причем объемы повышения должны на два процента превышать уровень инфляции.
Вторым приоритетом в программе партии глава государства назвал формирование здоровой интеллектуальной нации. Для продвижения в данном направлении с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.
Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
В качестве третьего приоритета в речи было обозначено устойчивое развитие экономики и регионов. Президент констатировал, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Тем не менее он считает, что кризис - это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели.
Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие политики приходят к выводу, что в условиях глобального кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории человечества, роль государства в управлении экономическими процессами объективно возрастает", - сказал глава государства.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения роста экономики в основном за счет жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами, что, в свою очередь, предполагает строгий контроль за расходами. Четвертый приоритет в программе Nur Otan - подотчетное, "слышащее" государство и ответственные граждане.
По мнению президента, поступательное и стабильное развитие невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности. В данном контексте глава государства вновь подчеркнул, что главным ориентиром в нашей работе являются чаяния и проблемы людей. Государство, по его словам, обязано слышать глас и мнение народа.
Коэффициент полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан. Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы государственного управления. Это задача стратегического характера", - заявил президент Казахстана.
В выступлении было отмечено, что новая программа партии ориентирована на построении развитого гражданского общества и экономически самодостаточного государства. Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а в возможности приносить реальную пользу стране и людям.
Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе государственного управления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма. Нет сомнений, что именно такими наши партийцы будут и в будущем", - уверен президент.
Завершая свое выступление, глава государства обратил внимание на то, что год 30-летия независимости начинается с выборов депутатов мажилиса и маслихатов, что имеет символичное значение.
Уверен, что предстоящие выборы укрепят единство и благоденствие общества. Мы создадим все условия для того, чтобы эта кампания прошла прозрачно, справедливо и законно. Я, как глава государства, внимательно буду за этим следить", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, Нурсултан Назарбаев добавил, что партия всегда руководствовалась тремя базовыми принципами: ответственностью, командным единством, общими идеалами и целями - и будет далее следовать им.
Озвученная сегодня программа партии Nur Otan - это амбициозные, но в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкреплённые финансовыми и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ. На протяжении всех лет Независимости я всегда ставил ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно и много работать, преодолевая множество трудностей", - сказал председатель партии.
Елбасы подчеркнул, что партия обладает опытом проведения реформ и политической волей реализовать все намеченные планы.
Новая программа партии будет исполнена. Она позволит обеспечить дальнейшую модернизацию страны и повысит качество жизни всех казахстанцев. Для успешного проведения электоральной кампании партии нужно организовать слаженную работу Республиканского и региональных штабов. Кандидатам, активистам, доверенным лицам следует посетить все регионы и дойти до каждого избирателя", - сказал Первый Президент Казахстана.
В качестве руководителя Республиканского предвыборного штаба Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека.
В завершение председатель партии заверил, что продолжит свою работу во благо сохранения независимости и целостности страны, единения народа вокруг президента Касым-Жомарта Токаева и дальнейшего развития государства.
По итогам Съезда была принята предвыборная программа партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также утвержден партийный список на выборы в Мажилис Парламента из 126 членов партии. Из них 77 кандидатов определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 человек - по центральной партийной квоте.
Из общего списка кандидатов действующие депутаты мажилиса парламента составляют не более 20%, представители госуправления - 13%, образования и здравоохранения - 12%, неправительственных организаций - 9% и промышленности - 8%.
28% - это экономисты, 20% - юристы, 17% - предприниматели. 21 кандидат имеют ученые степени, в том числе 10 докторов и 11 кандидатов наук.
Почти треть списка - это женщины. Средний возраст кандидатов в сравнении с предыдущим партийным списком снизился на 4 года и составил 48 лет.
Напомним, что в праймериз партии Nur Otan приняли участие более 10 тысяч кандидатов. В общереспубликанском онлайн-голосовании участвовало более 662 тысяч человек, или 84% всех нуротановцев.
По итогам 6253 человека вошли в партийные списки партии Nur Otan, в 216 маслихатов всех уровней.
Как показал анализ, представленность женщин в региональных партийных списках увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет - с 51 года до 44 лет.
24% партийных списков составляют действующие депутаты маслихатов, а 76% - новые лица.
При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки Nur Otan.
Благодаря активному участию населения в ходе праймериз также были обсуждены и приняты 216 предвыборных региональных программ партии Nur Otan. В них были учтены более 17 тысяч предложений граждан.
Списки 77 кандидатов по итогам праймериз и 49 кандидатов по центральной партийной квоте.
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