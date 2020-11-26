Прошел внеочередной ХХ Съезд партии Nur Otan

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - В своем выступлении на юбилейном Съезде Елбасы, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что партия Nur Otan является сегодня главной политической силой страны. Председатель партии Nur Otan подробно остановился на ключевых достижениях развития страны за годы независимости, передает Kazakhstan Today.

За 30 лет Казахстан достиг значительных социально-экономических успехов. В первую очередь - за счёт проведения радикальных реформ, ориентированных на рыночную экономику и модернизацию страны. Рыночные реформы, индустриализация и приток иностранных инвестиций стали двигателями роста производительности и обеспечили рост экономики, в разы повысили занятость и сократили социальное расслоение в обществе", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости Казахстан создал свой уникальный стандарт национального единства, превратив этническое многообразие в преимущество. Ключевая роль в этом процессе, как отметил Елбасы, отведена Ассамблее народа Казахстана.

Нашей финансовой "подушкой безопасности" стал Национальный фонд, созданный в период высоких темпов экономического роста. Мы обновили социальную инфраструктуру, построив 1400 новых больниц и поликлиник, 1800 школ, 900 детских садов. В рамках принятой Стратегии "Казахстан-2050" мы целенаправленно движемся к стандартам развитых стран ОЭСР", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подробно остановился на работе партии в период пандемии, а также процессе "перезагрузки" Nur Otan.

Наша партия - крупнейшая политическая сила с управленческим опытом и серьёзными кадровыми ресурсами во всех регионах. По качественному составу Nur Otan является проекцией всего казахстанского общества. Поэтому мы твёрдо намерены и дальше работать на процветание страны и всего народа Казахстана", - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе XX Съезда выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, который также отметил, что на сегодняшний день партия Nur Otan превратилась в главную политическую силу в стране.

Президент заявил, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, Казахстан последовательно продолжит реализовывать стратегические цели развития. Одной из основных задач остается обеспечение преемственности политики Елбасы. Президент напомнил, что в своем Послании народу страны высоко оценил ведущую роль партии Nur Otan в обществе.





По словам Касым-Жомарта Токаева, мир вступает в эпоху глобальных перемен, система международных отношений все больше погружается в состояние неопределенности и даже хаоса. Как было сказано в выступлении, глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила мировую экономику на десятилетие назад, а для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуются колоссальные усилия и время.

Казахстан обладает достаточным запасом прочности, прежде всего потому, что у нас имеется четко разработанный план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами. Благодаря поддержке миллионов ответственных граждан, мы смогли сохранить внутриполитическую стабильность, поддержать бизнес-сообщество и обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Решающую роль в этом сыграли традиционные ценности нашего народа - взаимопомощь, стойкость, сочувствие", - убежден президент Казахстана.

Глава государства отметил вклад народа в борьбу с пандемией коронавируса, в ходе которой граждане страны проявили неподдельную солидарность и массовую самоотверженность. По его словам, девиз "Біз біргеміз" превратился в формулу казахстанского патриотизма.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что в кризисные времена открываются уникальные возможности и перед правящей партией, и перед правительством, и перед всем обществом.

Чтобы использовать этот исторический шанс, нам необходимо предложить стране новую парадигму развития. Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти: президента, правительства и, конечно же, законодательной ветви. Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего общества", - считает он.

Глава государства также призвал придать новый импульс системной модернизации, сформулированной Елбасы в Пяти институциональных реформах и Плане нации.

С этой целью мы принимаем предвыборную программу "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию Программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу готовила вся страна", - подчеркнул президент Казахстана.

Для реализации этой программы Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на четырех основных приоритетах. В качестве первой важной задачи он выделил предоставление каждому гражданину равных возможностей для реализации своего потенциала.

Президент сообщил, что в течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться, причем объемы повышения должны на два процента превышать уровень инфляции.

Вторым приоритетом в программе партии глава государства назвал формирование здоровой интеллектуальной нации. Для продвижения в данном направлении с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьего приоритета в речи было обозначено устойчивое развитие экономики и регионов. Президент констатировал, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Тем не менее он считает, что кризис - это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели.

Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие политики приходят к выводу, что в условиях глобального кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории человечества, роль государства в управлении экономическими процессами объективно возрастает", - сказал глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения роста экономики в основном за счет жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами, что, в свою очередь, предполагает строгий контроль за расходами. Четвертый приоритет в программе Nur Otan - подотчетное, "слышащее" государство и ответственные граждане.

По мнению президента, поступательное и стабильное развитие невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности. В данном контексте глава государства вновь подчеркнул, что главным ориентиром в нашей работе являются чаяния и проблемы людей. Государство, по его словам, обязано слышать глас и мнение народа.

Коэффициент полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан. Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы государственного управления. Это задача стратегического характера", - заявил президент Казахстана.

В выступлении было отмечено, что новая программа партии ориентирована на построении развитого гражданского общества и экономически самодостаточного государства. Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а в возможности приносить реальную пользу стране и людям.

Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе государственного управления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма. Нет сомнений, что именно такими наши партийцы будут и в будущем", - уверен президент.

Завершая свое выступление, глава государства обратил внимание на то, что год 30-летия независимости начинается с выборов депутатов мажилиса и маслихатов, что имеет символичное значение.

Уверен, что предстоящие выборы укрепят единство и благоденствие общества. Мы создадим все условия для того, чтобы эта кампания прошла прозрачно, справедливо и законно. Я, как глава государства, внимательно буду за этим следить", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев добавил, что партия всегда руководствовалась тремя базовыми принципами: ответственностью, командным единством, общими идеалами и целями - и будет далее следовать им.

Озвученная сегодня программа партии Nur Otan - это амбициозные, но в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкреплённые финансовыми и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ. На протяжении всех лет Независимости я всегда ставил ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно и много работать, преодолевая множество трудностей", - сказал председатель партии.

Елбасы подчеркнул, что партия обладает опытом проведения реформ и политической волей реализовать все намеченные планы.

Новая программа партии будет исполнена. Она позволит обеспечить дальнейшую модернизацию страны и повысит качество жизни всех казахстанцев. Для успешного проведения электоральной кампании партии нужно организовать слаженную работу Республиканского и региональных штабов. Кандидатам, активистам, доверенным лицам следует посетить все регионы и дойти до каждого избирателя", - сказал Первый Президент Казахстана.

В качестве руководителя Республиканского предвыборного штаба Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека.

В завершение председатель партии заверил, что продолжит свою работу во благо сохранения независимости и целостности страны, единения народа вокруг президента Касым-Жомарта Токаева и дальнейшего развития государства.

По итогам Съезда была принята предвыборная программа партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также утвержден партийный список на выборы в Мажилис Парламента из 126 членов партии. Из них 77 кандидатов определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 человек - по центральной партийной квоте.

Из общего списка кандидатов действующие депутаты мажилиса парламента составляют не более 20%, представители госуправления - 13%, образования и здравоохранения - 12%, неправительственных организаций - 9% и промышленности - 8%.

28% - это экономисты, 20% - юристы, 17% - предприниматели. 21 кандидат имеют ученые степени, в том числе 10 докторов и 11 кандидатов наук.

Почти треть списка - это женщины. Средний возраст кандидатов в сравнении с предыдущим партийным списком снизился на 4 года и составил 48 лет.

Напомним, что в праймериз партии Nur Otan приняли участие более 10 тысяч кандидатов. В общереспубликанском онлайн-голосовании участвовало более 662 тысяч человек, или 84% всех нуротановцев.

По итогам 6253 человека вошли в партийные списки партии Nur Otan, в 216 маслихатов всех уровней.

Как показал анализ, представленность женщин в региональных партийных списках увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет - с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты маслихатов, а 76% - новые лица.

При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки Nur Otan.

Благодаря активному участию населения в ходе праймериз также были обсуждены и приняты 216 предвыборных региональных программ партии Nur Otan. В них были учтены более 17 тысяч предложений граждан.

Списки 77 кандидатов по итогам праймериз и 49 кандидатов по центральной партийной квоте.

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