Путин и Назарбаев обсудили с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Санкт-Петербург. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля.

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолета "Ту-154" в Сочи. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся в России с рабочим визитом", - указывается в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лидеры России и Казахстана посетили завод компании "Диаконт", на котором производятся робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационно стойкие телевизионные камеры и системы управления для атомных станций. Также они осмотрели лаборатории фармацевтического завода "Биокад", где разрабатываются препараты, препятствующие старению человека.

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