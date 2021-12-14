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Путин назвал распад СССР трагедией

13.12.2021, 08:37 23842
Путин назвал распад СССР трагедией
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 13 ДЕКАБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение существования Советского Союза для него, как и для большинства граждан, стало трагедией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1".

 
В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза, пишет РИА Новости.
 
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.
 
На основе итогов Всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа.
 
Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
 
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" как конфедерации независимых государств. Его предварительное подписание должно было состояться 9 декабря.
 
Восьмого декабря 1991 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
 
Условий для распада Советского Союза не было, его намеренно развалили бездарные люди, заявил последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР. По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.
 

Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", - заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".

 
Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.
 

Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", - добавил он.

 
Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.
 
Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству, и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.
 
Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
 

Вот так мы подошли к путчу", - подчеркнул он.

 

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Первый Президент Казахстана приветствует налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном

10.12.2021, 18:07 95041
Первый Президент Казахстана приветствует налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выразил свое отношение к налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил Назарбаев, потребовалось два десятка лет упорной работы всех стран и сегодня идея Евразийского экономического союза воплотилась в жизнь.
 

Мы прошли период становления ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения. Союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, союзниками, эффективно помогающими друг другу", - сказал он.

 
И сегодня, по мнению Назарбаева, в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, странам ЕАЭС требуется еще более укрепить сотрудничество.
 

Отдельным событием стало предоставление Узбекистану, нашему братскому народу и соседу, статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С другой стороны, я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем. Пример Узбекистана должен вдохновить", - подчеркнул Первый Президент РК.

 
Кроме того, как напомнил Назарбаев, в сентябре этого года был подписан меморандум взаимопонимания между ЕАЭС и ШОС. 
 

С целью дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, ШОС, созданной организацией Тюркских государств можно было бы подумать о том, чтобы создать четырехсторонний экономический форум под названием "Большая Евразия", - предложил также Первый Президент РК.



Как сообщалось ранее, сегодня в ходе заседания ВЕЭС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги председательства РК в совете, и предложил странам ЕАЭС реализовать совместные проекты по созданию микрочипов.
 

Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС

10.12.2021, 17:14 98794
Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание Высшего Евразийского экономического союза, рассказал об итогах председательства Казахстана в организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, макроэкономические показатели все же демонстрируют стабильность и динамику роста. 
 

Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5% и достиг 52 млрд долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5 %. Вырос объем экспорта между странами союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составила 39%. В сопоставимых цифрах вырос также экспорт и других стран-участниц союза. Это говорит о динамичном развитии торгово-экономического сотрудничества, улучшении его структуры и росте конкурентоспособности соответствующих отраслей", - заявил Токаев. 

 
Он напомнил, что, вступая в председательство, сформулировал 5 направлений совместной работы: это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров взаимной торговли, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизация, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами, а также рассказал об успешной реализации некоторых из них. 
 

В текущем году утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период. Утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы. Документ содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как интеграция транспортных систем стран Евразийского экономического союза АЭС в мировую сеть, создание и развитие Евразийских коридоров, развитие науки и инноваций в сфере транспорта. В рамках цифровой повестки дня ЕАЭС реализуется проект унифицированной системы поиска работы без границ. Запущена программа "Путешествуй без COVID-19", утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов", - подчеркнул глава государства. 

 
По его словам, также активно реализуется внешняя политика союза. 
 

С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Комиссией подписаны программы сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, меморандум и план совместных мероприятий с правительством Узбекистана, а также меморандум о взаимопонимании с ШОС, исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке", - рассказал президент. 


Казахстан передает Кыргызстану председательство в Евразийском экономическом союзе. Президент Казахстана подчеркнул, что твердая приверженность сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках союза. Председательство в органах ЕАЭС в 2022 году переходит к Кыргызской Республике. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.

В завершение выступления глава Казахстана выразил благодарность правительствам всех стран-участников заседания и ЕЭК.

По завершении заседания в расширенном формате лидеры государств-членов ЕАЭС продолжили обсуждение в узком составе.
 
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС совместно реализовать производство микрочипов. 
 

Назарбаев предложил включить Азербайджан в список государств-наблюдателей ЕАЭС

10.12.2021, 16:55 101791
Назарбаев предложил включить Азербайджан в список государств-наблюдателей ЕАЭС
Фото: en.trend.az
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Почетный председатель ЕАЭС, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры с Азербайджаном для включения в список государств-наблюдателей Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. Я думаю, все мы так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - сказал Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

 
Он напомнил, что отдельным событием стало предоставление Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС.
 

Пример Узбекистана должен вдохновить. По-моему, Республика Узбекистан немало выиграла", - добавил Назарбаев.

 
Напомним, сегодня под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. 
 

10 декабря 1991 года было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан

10.12.2021, 10:08 112186
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный исторической дате – 10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев принес присягу избранного народом Первого Президента страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этот же день, ровно 30 лет назад, также было принято решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба партии.
 

С обретением независимости были четко обозначены государственные границы страны. Создана уникальная модель мира и согласия в обществе - Ассамблея народа Казахстана. Казахстан отказался от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала", - говорится в видеоролике.

 
Отмечается, что уровень бедности был сокращен в 10 раз - с 46,7% до 4,6%. Привлечено 400 миллиардов долларов прямых инвестиций. Это 75% от всего притока в страны Центральной Азии.
 

Введено в эксплуатацию 170 миллионов квадратных метров жилья. Построено и реконструировано 30 тысяч километров дорог. Открыто 1400 новых объектов здравоохранения, более 1800 новых школ и 900 детских садов", - отметили в пресс-службе партии, поздравив казахстанцев с наступающим Днем Независимости.

 
В пресс-службе напомнили, что ранее на расширенном заседании Политического совета Nur Otan Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов "Семь столпов государственности", которые станут ключевым ориентиром для молодых казахстанцев. 
 
Среди них "Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина", "Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности", "Земля – бесценное наследие предков, достояние народа", "Семья и традиции – основополагающие опоры общества", "Национальная культура – духовная опора народа", "Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию" и "Прагматизм – залог конкурентоспособности".
 

На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений

09.12.2021, 08:17 142399
На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится 21-22 декабря 2021 года в городе Нур-Султане, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса", - проинформировали в МИД РК. 

 
Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. 
 
С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.
 
Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется. 
 

Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии

08.12.2021, 17:12 161569
Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии
Фото: Акорда
БЕРЛИН. 8 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к вам и возглавляемой вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

 
Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.
 

Подтверждаю готовность тесно работать с вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время", – написал глава государства. 

 
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу - благополучия и процветания.

Социал-демократ Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая находилась в этой должности 16 лет, с 22 ноября 2005 года по 26 октября 2021 года. 
 

 

Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана

08.12.2021, 15:04 165376
Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщает Акорда.

 

Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов, Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.
 
В свою очередь, Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.
 

За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана", - подчеркнул Жапаров.

 
Он проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного содержательного наполнения планирующегося визита главы государства в Кыргызстан в предстоящем году.
 
В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.
 

СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена

08.12.2021, 00:05 157681
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена
Фото: ria.ru
МОСКВА. 8 ДЕКАБРЯ - Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились, они продлились чуть более двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет, сообщает РИА Новости.
 
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная беседа, при этом никаких прорывов в Кремле от нее не ожидают.
 
Как ранее сообщило агентство ТАСС, на встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане. 
 
В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.
 
Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.
 
По данным агентства Bloomberg, Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.
 
Разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.
 

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