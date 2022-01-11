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МОСКВА. 10 ЯНВАРЯ – Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин отметил высокий потенциал ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы РФ, ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно, когда каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: "туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц".

Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, хочу это подчеркнуть – многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результаты. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи", - сказал он.

Как напомнил Путин, навыки развёртывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений. В частности, на недавних маневрах ОДКБ "Нерушимое братство", организованных с учётом приобретённого российскими военными опыта в Сирии.

Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способностью оперативно выполнить задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью", - отметил он также.

Президент РФ подтвердил, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами – членами ОДКБ. Он также выразил уверенность в том, что руководство и народ Казахстана справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьёзные вызовы.

Он также особо подчеркнул, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов. Более того, опыт последних событий в Казахстане подтверждает: определённые силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих ячеек" боевиков.

В связи с этим полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп – по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом – представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ", - предложил глава РФ.

По его словам, крайне важно, что ОДКБ при участии её секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках, "можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам".

Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ - и хочу это подчеркнуть - на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства Казахстан. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развёртывание этого контингента в достаточно короткие сроки", - заявил Путин.