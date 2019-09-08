Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" в честь Назарбаева

Москва. 7 сентября. - Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан, в честь первого президента РК Нурсултана Назарбаева. Такое предложение он сделал во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса, передает Kazakhstan Today.

Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "Древо жизни", и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом, пишет ТАСС

Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин. Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль".

Экс-президент Казахстана предложил свой вариант названия: "Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".

Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".

Между тем в пресс-службе Елбасы сообщили, что Нурсултан Назарбаев совместно с Владимиром Путиным приняли участие в открытии празднования 872-летия Москвы. В этом году День столицы России посвящён Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), которая отмечает 80-летний юбилей.

Также Назарбаев посетил посольство РК в РФ, где побеседовал с казахстанскими дипломатами

Вы служите в самой большой стране. Желаю вам успехов в вашей ответственной работе", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев ознакомился с экспозициями музея истории казахстанско-российских отношений при посольстве. Музей был создан в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В мультимедийных терминалах и фотостендах музея собраны полная договорно-правовая и статистическая база развития и становления межгосударственных отношений Казахстана и России.

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