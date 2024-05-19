Путин рассказал Токаеву о своем госвизите в Китай

Послом Пакистана выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте в Бишкеке

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Бишкек. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретится с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Астане, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.





Прошла встреча заместителя министра иностранных дел Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в КР Хасаном Али Зайгамом (...) Стороны договорились организовать встречу главы МИД КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане", - информирует 24.kg со ссылкой на пресс-службу.





Отмечается, что Хасан Али Зайгам выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана.





В свою очередь Авазбек Атаханов отметил, что этот инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, в отношении всех причастных лиц ведется расследование.



