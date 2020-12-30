Пятая бригада казахстанских миротворцев готовится к миссии в Ливане

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - На базе учебного центра казахстанского миротворческого полка идет подготовка военнослужащих пятой сводной миротворческой роты к миссии в Ливанской Республике, передает Kazakhstan Today.

Согласно мандату миссии, специалисты и инструкторы центров по миротворческой подготовке, военной медицине и разминированию проводят теоретические и практические занятия по миротворческой тематике с военнослужащими пятой миротворческой роты. Подготовка по теории включает изучение основополагающих принципов и структуры Организации Объединенных Наций, историю и культуру местных жителей страны пребывания, мандат миссии на проведение операции, требования к миротворцам, основы международного права и вооруженных конфликтов, правила применения сил. В практической части военнослужащие изучают основы жизнедеятельности базового лагеря, патрулирования, организации службы на блокпосту, и ведения наблюдения на наблюдательном посту, конвоирования и сопровождения гуманитарного груза и других задач", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что в состав пятой миротворческой роты отобраны военнослужащие по контракту, владеющие английским языком, годные к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями, морально и психологически устойчивые.

В настоящее время в Ливанской Республике находится четвертая миротворческая рота. Руководство миссии, зарубежные коллеги и наблюдатели дают высокую оценку профессиональной деятельности казахстанских воинов, зарекомендовавших себя как ответственные специалисты, информирует пресс-служба Минобороны

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