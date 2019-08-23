Расширение торговых связей обсудили главы МИД стран Центральной Азии на встрече в формате "С5+1"

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК состоялась встреча высокого уровня "С5+1" с участием министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова, заместителя председателя Кабинета министров - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Чингиза Айдарбекова, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Узбекистана Абдулазиза Камилова и заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла, передает Kazakhstan Today.

Открывая встречу, Атамкулов отметил, что "Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев заложил фундаментальный приоритет Центрально-Азиатского вектора во внешней политике Казахстана", сообщила пресс-служба МИД РК.

Он добавил, что "нас вдохновляет поступательное развитие регионального политического, экономического и гуманитарного сотрудничества с нашими соседями". Также отмечена заинтересованность Казахстана в качественной реализации всех инициатив и договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних и многосторонних форматов стран нашего региона.

На прошедшей встрече "С5+1" обсуждены возможности дальнейшего расширения торговых связей, привлечения инвестиций и реализации многосторонних экономических проектов в регионе. Стороны выразили большую заинтересованность в совместном развитии инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии.

В сфере безопасности участники встречи предметно рассмотрели широкий комплекс вызовов и угроз, решение которых требует регионального подхода. Это, в частности, вопросы оказания содействия восстановлению Афганистану, а также обмен опытом по репатриации и реабилитации граждан, вернувшихся из зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

После этой встречи министров иностранных дел государств Центральной Азии в резиденции "Акорда" принял президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев. Глава государства поздравил дипломатов с успешным завершением очередной встречи в формате "С5+1", которая служит эффективным механизмом укрепления регионального взаимодействия и отношений с США, проинформировала пресс-служба Акорды.

Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития интеграционных процессов в Центральной Азии.

Общая многовековая история, добрососедство, культурная и религиозная близость были и остаются фундаментальными основами сближения наших государств. Благодаря усилиям Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева сотрудничество в Центральной Азии всегда являлось приоритетом нашей внешней политики", - подчеркнул глава государства.

Президент отдельно остановился на вопросах расширения торговых, инвестиционных, транспортных, культурно-гуманитарных связей в регионе. Он отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в марте 2018 года в столице Казахстана.

Без преувеличения можно сказать, что это событие ознаменовало новый этап в отношениях между нашими странами. Наглядным примером служит существенное увеличение внутрирегиональной торговли", - заявил глава государства.

Как напомнили в МИД РК, формат "С5+1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США. Основными темами диалога выступают вопросы экономического развития, регионального сотрудничества и безопасности. Первое заседание с участием руководителей внешнеполитических ведомств шести стран было проведено 1 ноября 2015 года в Самарканде.

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