Реализация договоренностей и международная повестка: о чем говорили Токаев и Пашинян

Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером

Фото: Акорда

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры, - Президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры, сообщает пресс-служба Акорды.





Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.





В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", - подчеркнул Токаев.





Акорда





Он сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.





Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", - сказал президент.





Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.





Акорда





Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", - отметил президент Армении.





В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.





Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.