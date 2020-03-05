Решение о выходе госслужащих на работу 9 марта еще не принято

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель директора департамента государственной службы Агентства по делам госслужбы Думан Абилев ответил на вопрос о том, как будет исполняться поручение президента касательно переноса выходных дней, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Думан Абилев, президент только вчера дал поручение о том, что понедельник должен быть рабочим для госслужащих в случаях, когда праздничный день выпадает на выходной.

По его словам, это поручение вряд ли коснется ближайшего перенесенного выходного, который выпадает на 9 марта. "Нужно внести изменения в закон о праздниках, чтобы государственные служащие работали", - уточнил спикер.

Согласно закону, если праздник выпадает на выходной, то он переносится на следующий рабочий день. "Этот закон распространяется на всех, он не выделяет только госслужащих или другие категории", - подчеркнул Абилев.

В этой связи, по его словам, в канцелярии премьер-министра проходит совещание с заинтересованными госорганами, чтобы выработать единые подходы с соблюдением норм закона.

Возможно, это поручение касается правоохранительных и специальных органов, может, оно коснется только отдельных категорий госслужащих. Например, чтобы правоохранительные органы могли обеспечить общественный порядок в праздничные дни", - сказал Думан Абилев, отметив, что более точная информация будет предоставлена после принятия решения.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и администрации президента пересмотреть действующий порядок , при котором понедельник объявляется выходным, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье. "Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих", - сообщил президент РК.

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