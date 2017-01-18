Россия, Казахстан и Беларусь намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Россия, Беларусь и Казахстан намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля, сообщает ТАСС

Как говорится в распоряжении правительства РФ, кабинет министров принял предложение Министерства финансов "о подписании протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля", передает Kazakhstan Today.

Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

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