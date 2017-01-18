Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2017
  • 08
  • :
  • 34
Все области
-12º Туман
днем 0º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Россия, Казахстан и Беларусь намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля17.01.2017
  • Фото: http://astanazan.kz/
Политика  13:39

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Россия, Беларусь и Казахстан намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля, сообщает ТАСС.

Как говорится в распоряжении правительства РФ, кабинет министров принял предложение Министерства финансов "о подписании протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Беларусь в сфере валютного контроля, протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Национального банка Республики Казахстан в сфере валютного контроля и протокола о взаимодействии Федеральной налоговой службы и Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сфере валютного контроля", передает Kazakhstan Today.

Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Просмотров: 4896
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
17.01.2017   20:22
Айсултан Назарбаев назвал проворовавшихся чиновников "врагами народа" в Казахстане
17.01.2017   16:35
Россия рассчитывает на участие США в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане
17.01.2017   13:39
Фото: http://astanazan.kz/
Россия, Казахстан и Беларусь намерены подписать соглашения в сфере валютного контроля
17.01.2017   13:04
В этом году в Казахстане разработают закон о кинематографии
16.01.2017   20:33
Главы МИД Казахстана и России обсудили подготовку встречи по сирийскому урегулированию
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика