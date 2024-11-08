Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса - глава МИД РФ

РФ может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров

Фото: Акорда

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса, заявил а пресс-конференции по итогам рабочего визита в РК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.





Казахстан участвовал 27 сентября в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира" на Украине, которую созвали Китай и Бразилия. Мы приветствовали сам факт объединения усилия государств глобального Юга и глобального Востока мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволять устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве", - цитирует sputnik.kz Сергея Лаврова.





Он подчеркнул, что инициатива по глобальной безопасности председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в феврале 2023 года, была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в мире.





Глава МИД России выразил надежду, что страны, объединившиеся в группу "Друзей мира", будут придерживаться этого подхода. По его мнению, без устранения первопричин сложно рассчитывать на стабильность и безопасность.





Лавров подчеркнул, что Россия ценит участие Казахстана в формировании коалиции, нацеленной на создание условий для решения этих проблем.





Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать. Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - добавил Лавров.





В ходе пресс-конференции министр также заявил, что Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, информирует РИА Новости.





Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сообщил он.



