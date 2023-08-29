Россия уделит приоритетное внимание Беларуси и Казахстану при расширении БРИКС

Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения

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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Беларуси при обсуждении следующего расширения БРИКС, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита объединения, прошедшего в Южно-Африканской Республике.





Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход", - цитирует ТАСС замминистра.





По словам Рябкова, Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения.





Напомним, в этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.