Ряд поправок внесут в законодательство РК по вопросам использования атомной энергии

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК в первом чтении одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам использования атомной энергии, передает Kazakhstan Today.

Целью законопроекта является обеспечение радиационной безопасности населения. Предлагаемые поправки в законодательство направлены на решение задач совершенствования правового регулирования в сфере радиационной безопасности и защиты здоровья населения", - сообщил в мажилисе министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

Для этого в проекте закона предлагаются следующие изменения:

- уточнение терминологии и понятийного аппарата с целью четкого толкования норм законов "Об использовании атомной энергии" и "О радиационной безопасности населения";

- разграничение полномочий и функций государственных органов в целях качественной реализации государственной политики в сфере радиационной безопасности населения, а также исключения дублирования полномочий;

- предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации с целью либерализации процедур прохождения проверки знаний;

- регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

- проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки;

- оптимизация государственных услуг в сфере использования атомной энергии, что позволит обеспечить принцип "одного заявления".

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат РК, отметили в пресс-службе Минэнерго.

Также в ходе пленарного заседания мажилисмены одобрили законопроект о ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

По словам Ногаева, ратификация соглашения даст возможность оперативному предоставлению информации и помощи между государствами-участниками СНГ, в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными (компетентными) органами государств-участников СНГ, своевременное реагирование на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях. Вместе с тем оно позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований, в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации", - уточнили в пресс-службе Минэнерго.

Законопроект также направлен на рассмотрение в сенат.

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