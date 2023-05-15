Саммит "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и центральноазиатскими странами - генсек СВМДА  

Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу "на полях" заседания совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с генеральным секретарем организации Чжан Мином, - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу "на полях" заседания совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с генеральным секретарем организации Чжан Мином, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках деятельности ШОС. Нуртлеу отметил важную роль секретариата в продвижении многопланового сотрудничества в ШОС и выступил за повышение ее международного авторитета.





Достигнута договоренность совместно продвигать основные приоритеты предстоящего председательства Казахстана в ШОС, в том числе в сферах расширения международных контактов организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности.





Также глава МИД РК провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением была отмечена положительная динамика двустороннего товарооборота, достигшая 2,5 млрд долларов США по итогам 2022 года.





Дипломаты также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, подчеркнув позитивное взаимодействие двух стран в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ШОС, СВМДА, диалога "Центральная Азия - Индия" и др. Отдельное внимание было уделено обсуждению графика предстоящих мероприятий на высшем уровне.





По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты для расширения практического сотрудничества между Казахстаном и Индией.