Саммит "Центральная Азия - Россия": Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.
На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений. Первое - это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона", - сказал Токаев.
Он указал на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.
Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ", - отметил глава государства.
Коллективный обмен мнениями происходит на полях консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Вместе с тем ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер", - сказал президент.
По его словам, "еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона".
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН", - подчеркнул глава государства.