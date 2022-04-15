Сарыбай доложил Токаеву о подготовке саммита СВМДА
14.04.2022, 17:25 2131
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности организации и подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12 - 13 октября текущего года в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства, сообщает Акорда.
Исполнительный директор секретариата СВМДА проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств - членов СВМДА.
Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции Astana Financial Days", - говорится на сайте президента.
Глава государства отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Он также указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.
новости по теме
Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском
12.04.2022, 08:31 7781
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога", - сообщает пресс-служба Акорды.
Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.
Глава нашего государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.
Папа римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума.
Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил глава Католической церкви.
Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.
Мы видим, насколько разнообразна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю ваши усилия", - сказал папа римский.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.
Посол Казахстана встретился с президентом США
09.04.2022, 16:08 16611
Фото: МИД РК
ВАШИНГТОН. 9 АПРЕЛЯ - 4 апреля в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с президентом США Джозефом Байденом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи посол передал теплые пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению расширенного стратегического партнерства с США, сообщает пресс-служба МИД РК.
В свою очередь американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.
МИД РК: Казахстан не присоединится к санкциям против России
07.04.2022, 21:42 25631
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РИА Новости.
В конце февраля глава МИД РК рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины.
Асхат Оралов встретился с акимами сельских округов Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации послания главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В селе Шорнак Сауранского района исполнительный секретарь партии AMANAT провел встречу с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек жолы, Жана Икан и др.
В прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской области выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов - кандидаты от партии AMANAT. Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах", - отметил Асхат Оралов.
В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Б.Майлина и К.Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на ремонт вышеуказанных улиц уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт в текущем году.
Далее Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценностей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab в Туркестане, которая была построена в рамках предвыборной программы партии.
Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, а также представителей киноиндустрии, в том числе через проведение айтысов, конкурсов, фестивалей и реализацию других проектов.
Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять библиотечный фонд, открывать различные кружки, развивая таланты на селе", - поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.
В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT.
На активе было отмечено, что на сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% - представители партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и здравоохранения. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы.
Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать дальнейший план по их решению.
В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области на сегодняшний день в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.
Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
07.04.2022, 08:24 29261
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает пресс-служба Акорды.
Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.
В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.
Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
06.04.2022, 16:21 33166
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года, несомненно, придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.
Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В Москве откроется постоянное представительство Казахстана при ОДКБ
06.04.2022, 13:37 34226
Фото: paodkb.org
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Правительство Казахстана опубликовало проект указа президента Касым-Жомарта Токаева "Об открытии Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации договора о коллективной безопасности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Цель проекта - приведение статуса полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации договора о коллективной безопасности и его аппарата в соответствие с заключенными в рамках ОДКБ международными договорами и законодательством Республики Казахстан в сфере дипломатической службы", - говорится в документе.
Указ будет введен в действие после его подписания.
Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом
04.04.2022, 21:45 40846
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.
Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.
Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Отмечается, что беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.