Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 11 декабря. Kazakhstan Today - 11 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского экономического союза, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, президента Республики Молдова Игоря Додона, президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает Kazakhstan Today.

В повестке - 28 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза представят доработанный проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае текущего года Высший Евразийский экономический совет одобрил документ в целом, после чего он был доработан с учетом предложений сторон, сообщили в ЕЭК.

Кроме того, на заседании Высшего Евразийского экономического совета планируется предоставить Узбекистану и Кубе статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

В повестке - рассмотрение таких вопросов, как:

- основные направления международной деятельности Союза на 2021 год;

- реализация статьи 1.3 Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном;

- переход ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза;

- план мероприятий ("дорожная карта") по гармонизации законодательства государств Союза в нефтяной сфере;

- внесение изменений в Регламент работы ЕЭК (наделение Совета ЕЭК полномочиями на утверждение Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, наделение Коллегии ЕЭК полномочиями на принятие решений об аннулировании в евразийском реестре промышленных товаров государств-членов ЕАЭС записей о таких товарах и их производителях);

- бюджет Союза на 2021 год;

- внесение изменений в некоторые решения ВЕЭС в части сектора услуг по прогнозу погоды;

- реализация планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС;

- внесение изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках ЕАЭС в части сектора услуг по оценке имущества;

- утверждение председателя суда ЕАЭС и его заместителя;

- председательство в органах ЕАЭС и другие вопросы.

Планируется, что главы государств подпишут ряд документов:

- Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года и ряд других.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства