В Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
13.10.2022, 09:01 12546
Фото: Telegram/ТРК президента
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщила пресс-служба Акорды.
В данном международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА.
В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации.
Напомним, саммит состоится под председательством Касым-Жомарта Токаева. В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
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Сарыбай: Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году
13.10.2022, 19:31 13826
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе брифинга рассказал, когда планируется провести следующий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
По словам генерального секретаря, по правилам саммиты проводятся каждые четыре года и каждые четыре года проводятся министерские встречи.
Соответственно, в 2024 году пройдет министерская встреча, а в 2026 году пройдет очередной саммит", - сказал Сарыбай.
Ранее участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации.
Первым генсекретарем СВМДА стал Кайрат Сарыбай
13.10.2022, 18:17 16746
Фото: inform.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) назначили казахстанского дипломата Кайрата Сарыбая генеральным секретарем организации, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на саммите.
До настоящего времени Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря", - сообщает ТАСС.
Казахстан готов продолжать свою работу для того, чтобы обеспечить связь и максимально профессиональную помощь во время предстоящего периода трансформации", - подчеркнул Тлеуберди.
Он также подвел итоги саммита, напомнив, что в четверг было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА.
Приняв этот документ, государства-члены сделали первый практический шаг в процессе трансформации, включая переименование позиции главного исполнительного директора в генерального секретаря. Мы поставили задачу генеральному секретарю сделать предложения по консультациям со странами-участницами для разработки дорожной карты необходимых мер по процессу трансформации СВМДА", - пояснил глава МИД Казахстана.
Токаев - Алиеву: На повестке дня развитие "срединного коридора"
13.10.2022, 18:04 17221
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам президента, итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахстанско-азербайджанских отношений.
Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии", - сказал Токаев.
Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.
Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого срединного коридора. Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", - подчеркнул глава Казахстана.
В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.
Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты", - отметил президент Азербайджана.
Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
13.10.2022, 16:54 18921
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.
На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.
Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идет по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.
Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.
Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня", - отметил российский президент.
Он также заметил, что если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.
Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".
Эрдоган в свою очередь предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.
Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.
На VI саммите СВМДА принят ряд документов
13.10.2022, 16:33 19856
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
Пришло время Азии - Лукашенко
13.10.2022, 15:53 21366
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
13.10.2022, 13:10 24696
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.
Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН против референдумов по присоединению новых территорий к России
13.10.2022, 12:20 25921
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан воздержался в голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей проведение референдумов, организованных Россией по присоединению новых территорий.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов, сообщает служба новостей ООН в Twitter.
За высказались 143 страны, против проголосовали 5 стран, 35 воздержались.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?