Сенат одобрил ратификацию международных соглашений с Кыргызстаном и ОАЭ

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты палаты приняли законы о ратификации международных соглашений, передает Kazakhstan Today.

Депутаты приняли закон "О ратификации протокола о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года", сообщили в пресс-службе сената.

Согласно закону, до 15 августа 2021 года Кыргызстан должен модернизировать пункты пропуска на таможенной границе ЕАЭС в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. Необходимо установить оборудование для проведения ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, радиационного контроля и переносного оборудования для проведения таможенного контроля, в том числе досмотровой рентген-техники.

На таможенных пунктах Кыргызстана устанавливают современное оборудование, с помощью которого будет осуществляться контроль товаров посредством сканирования без участия должностного лица. Все автоматизировано: информация сканированная, всё будет передаваться в центральный таможенный орган, где проведут необходимый мониторинг. На пропускных пунктах планируется применять систему управления рисками, которая поможет выявлять случаи, когда товар декларируют под неподходящим наименованием", - рассказал депутат Сергей Карплюк.

Депутаты сената также приняли закон "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Объединёнными Арабскими Эмиратами о передаче осуждённых лиц". Договор регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осуждённых лиц, между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

"Сейчас в Объединённых Арабских Эмиратах, к сожалению, содержатся 6 наших граждан, из них 5 мужчин и одна женщина. Соответственно, сейчас уполномоченный орган в лице Генеральной прокуратуры Республики Казахстан при дальнейшем подписании этого закона президентом страны будет принимать меры к их возвращению на родину", - рассказала депутат Сауле Айтпаева.

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