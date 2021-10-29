Сенат одобрил в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Сегодня под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, правительство страны передает ряд своих полномочий министерствам, а некоторые полномочия министерств переходят местным исполнительным органам.
В частности, Министерству образования и науки планируют передать функцию по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов и их размеров, предоставляемых финансовыми организациями. Министерство иностранных дел назначат ответственным за ведение мониторинга по обеспечению выполнения международных договоров. А Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагается самостоятельно разрабатывать и утверждать правила по регистрации, учету и выдаче разрешений на проведение аэросъемочных работ. В свою очередь акиматам предлагается передать часть функций, которые сейчас находятся в ведении ряда министерств.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов Республики Казахстан, в том числе в Бюджетный и Уголовно-исполнительный Кодексы. Кроме того, предусматривается передача на уровень местных исполнительных органов некоторых функций Министерств образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства. Также в целях усиления полномочий Министерств экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности им будет предоставлен ряд дополнительных функций", - отметила в своем докладе сенатор Ляззат Рысбекова.
Законопроект, направленный на четкое разграничение полномочий между уровнями госуправления, и являющийся еще одним шагом к формированию эффективной системы госуправления, сенаторами был одобрен в первом чтении и направлен на дальнейшее рассмотрение палаты.