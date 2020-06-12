Сенат принял поправки по вопросам защиты прав потребителей

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената депутаты обсудили и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей", передает Kazakhstan Today.

Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере защиты прав потребителей, усиление роли и статуса института досудебного регулирования потребительских споров, а также повышение социальной и материальной ответственности бизнеса перед потребителями", - сообщили в пресс-службе сената.

Документ позволит ввести 3-ступенчатую систему рассмотрения жалоб потребителей и создать Межведомственный совет по защите прав потребителей, который будет являться консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан.

Также законопроектом вводятся меры по защите прав и законных интересов потребителей; закрепляется институциональная система их защиты; определяются представители потребителей; регламентируется государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

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