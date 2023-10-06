Парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда  

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда".





По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.





Соглашение о создании фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств - членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.





Учредителями фонда являются 5 государств - членов ОТГ - Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Турция, Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. Структура фонда состоит из президента, совета управляющих, совета директоров, генерального директора и сотрудников.





Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.





Фонд будет выполнять следующие функции: финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.





Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство - члена фонда приходится по $70 млн оплаченных акций.





Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ, отметили в сенате.





Дополнено 05.10.2023, 11.55





В кулуарах сената вице-министр национальной экономики Республики Казахстан прокомментировал ратификацию соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.





Определен график внесения взносов от соответствующих стран. Все страны-участницы имеют равные голоса и равные капиталовложения. На сегодня, определен вклад стартового капитала в размере 70 млн долларов от каждой страны", - сообщил Абзал Абдикаримов.





По его слова, первоначальный взнос составляет 5 млн долларов.









Вице-министр подчеркнул, что Тюркский инвестиционный фонд - это первая международная финансовая организация тюркских государств.





Это многосторонний фонд, то есть участвуют пять стран и решения будут приниматься коллегиально", - добавил он.