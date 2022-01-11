Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 10 января

МИНСК. 10 ЯНВАРЯ - Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что необходимо укреплять ОДКБ, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий", - заявил он.

Кроме того, президент Беларуси выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.

Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - сказал Лукашенко.

По его словам, анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора, их сценарий узнаваем, подчеркнул он.

Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - сообщил глава РБ.

Как отметил белорусский лидер, надо понимать, что вокруг Казахстана накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик, совсем недавно к этому добавился Афганистан. Лукашенко также подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов.

По его мнению, анализируя обстановку в Беларуси, выяснилось, что кроме внешних причин, есть и внутренние причины, как и в других республиках.

Нужно это четко усвоить, если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, мы можем получить повторение событий", - предупредил Лукашенко.

Он также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.

Сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования", - подчеркнул он.

Как считает глава Белоруси, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.

Он также напомнил о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, о чем ранее неоднократно говорил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко.

Также по словам белорусского лидера, уроки из произошедших событий должен извлечь и Узбекистан.

Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное это уроки, которыми сейчас занимается руководство Казахстана", - отметил Лукашенко.

Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны.

Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил Лукашенко.