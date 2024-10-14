ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН

Фото: Акорда

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании Фелипе VI с Днем испанской нации, сообщает пресс-служба Акорды.





Как сказано в телеграмме, сегодня королевство - это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.





Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.





Президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу - процветания и благополучия.