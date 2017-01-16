Москва. 15 января. Kazakhstan Today - Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии выразил поддержку делегации, которая будет представлять вооруженные группировки на мирных переговорах в Астане, намеченных на конец января. Это следует из заявления оппозиции, опубликованного в официальном Twitter.

Оппозиция заявила, что готова оказывать необходимую материально-техническую поддержку военной делегации. Комитет также поддерживает предложения, которые выносятся в повестку переговоров в Казахстане, и рассматривает планируемую встречу в качестве предварительного шага для возобновления следующего раунда политических переговоров в Женеве, сообщает РБК .

В заявлении также подчеркивается необходимость арабского и международного присутствия на переговорах о политическом статусе, "особенно группы соседствующих с Сирией стран".

Переговоры между сторонами сирийского конфликта пройдут 23 января в столице Казахстана Астане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу главным условием участия Анкары в переговорах называл соблюдения режима перемирия в Сирии. Также во встрече примет участие делегация из России.

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