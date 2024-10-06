05.10.2024, 17:04 4241
Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Фото: Depositphotos
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Москва. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сирия намерена присоединиться к БРИКС и направила заявку на вступление, сообщил на полях форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" посол Сирии в России Башар Джаафари.
Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию", - цитирует ТАСС посла.
Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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03.10.2024, 10:11 24556
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Республики Корея. Он поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В телеграмме отмечается, что Корея - это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.
Глава государства пожелал президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - процветания и благополучия.
01.10.2024, 17:10 40686
Президент Беларуси назвал Казахстан проверенным временем другом
Лукашенко высказал слова благодарности Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в ШОС
Фото: president.gov.by
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Минск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, заявил, что Казахстан является для республики важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником.
Глава государства обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации", - сообщает БЕЛТА.
Также Александр Лукашенко в очередной раз высказал слова благодарности президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, Беларусь официально стала членом ШОС.
01.10.2024, 10:58 43626
Токаев поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Фото: Акорда
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности.
Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая - процветания и благополучия.
28.09.2024, 13:11 71951
Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Казахстана.
Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права.
Подчеркнута необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. В связи с этим акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.
По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.
27.09.2024, 10:25 86626
Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, сообщила пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благоденствия и прогресса.
26.09.2024, 14:05 98381
Участники командно-штабного учения ОДКБ направляются в Казахстан
Фото: t.me/odkb_csto
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", совершают перегруппировку в Казахстан, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
Контингенты войск ОДКБ направляются из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана в район проведения учения в соответствии с планом. На полигоне "Берег" под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майора Алмаза Джумакеева проводится командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - рассказали в пресс-центре.
Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, выделяемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Для каждой миротворческой операции состав, структура и численность коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
Ранее алматинцев предупредили о военных учениях на территории ТЭЦ-1.
25.09.2024, 21:40 107016
Генконсульство Китая в Алматы провело прием в честь 75-летия основания КНР
Фото: Marabeey
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 сентября генеральное консульство Китая в Алматы провело прием в честь 75-летия основания Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие представитель МИД Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, представители консульских учреждений различных стран и международных организаций в Алматы, а также представители сфер бизнеса, науки, СМИ, образования и культуры. Также присутствовали сотрудники китайских компаний, члены диаспоры и студенты - всего около 500 человек.
Генеральный консул Китая в Алматы госпожа Цзян Вэй выступила с речью, в которой отметила выдающиеся достижения Китая за 75 лет с момента основания Китайской Народной Республики, особенно в новую эру под руководством Коммунистической партии Китая. Она подчеркнула, что Китай всегда придерживался курса на реформы и открытость, добившись устойчивого и быстрого экономического роста. За последние 11 лет средний вклад Китая в мировой экономический рост превышал 30%, и роль страны как двигателя мировой экономики и "мировой фабрики" продолжает укрепляться. Китай выступает за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и готов вместе с Казахстаном и другими странами воспользоваться возможностями для совместного развития, а также продвигать высококачественное развитие инициативы "Один пояс, один путь" и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества.
Председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев отметил, что эта историческая веха является свидетельством выдающихся достижений китайского народа под руководством Коммунистической партии Китая, направленных на обеспечение стабильности, процветания и благосостояния.
Отдельное место в истории и в современном мире занимают отношения между Казахстаном и Китаем. За годы независимости Казахстан и Китай выстроили прочные и взаимовыгодные связи, основанные на доверии, уважении и обоюдных интересах. Безвизовый режим, который сегодня действует между нашими странами, является ярким примером стремления к углублению взаимного сотрудничества и открывает еще больше возможностей для взаимного обмена, туризма и культурных связей между нашими народами", - сказал Меиржан Отыншиев.
В свою очередь Марат Султангазиев подчеркнул, что за эти 75 лет Китай продемонстрировал невероятные достижения в экономическом, научном и культурном развитии. Эта история успеха вдохновляет и служит примером для многих государств, включая Казахстан.
Наши страны связывают давние и исторические дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Где мы разделяем общие интересы и стремления, включая поддержание стабильности и процветания в регионе, соблюдение международных договоров и взаимодействие в рамках различных интеграционных организаций и инициатив", - сказал аким Алматинской области.
Он добавил, что роль Алматинской области в развитии двусторонних связей исключительно важна, так как регион благодаря своему стратегическому расположению является мостом между странами.
Мы активно развиваем проекты, которые способствуют укреплению сотрудничества, в том числе начиная от открытия нового пункта пропуска на границе с КНР до реализации проектов в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и инфраструктуры. Рад сообщить, что объем товарооборота Алматинской области с Китайской Народной Республики за прошедший 2023 год составило 1,1 млрд долларов и проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китая. В Алматинской области на сегодня действуют более 70 предприятий с участием китайского капитала. А также действуют 38 предприятий с совместной формой собственности", - рассказал глава области.
Он добавил, что перспективы сотрудничества имеют неисчисляемый потенциал благодаря инициативам глав государств.
Во время мероприятия компания Huawei представила свои достижения в области передовых технологий, включая голографические изображения, искусственный интеллект и 5G-технологии, что вызвало большой интерес и положительные отзывы у гостей. Атмосфера на мероприятии была торжественной и оживленной.
17.09.2024, 13:47 163516
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на референдуме по АЭС
Фото: Pixabay
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на республиканском референдуме в Республике Казахстан по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает исполком СНГ.
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Миссию возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Руководитель штаба миссии Олег Кулеба вчера встретился с председателем ЦИК Нурланом Абдировым. По его словам, в мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.
Свою работу они будут строить, основываясь на законодательстве Республики Казахстан, документах, принятых в рамках Содружества, и общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов", - сообщил Кулеба.
Глав штаба также отметил, что это уже 18-я миссия наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах в Казахстане. Это говорит о наличии большого опыта совместной работы и вселяет уверенность в конструктивном сотрудничестве во время проходящей кампании.
В свою очередь Нурлан Абдиров подробно остановился на подготовке к проведению республиканского референдума.
Ход избирательной кампании наблюдатели от СНГ обсудили также с ответственными работниками Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В МИДе подчеркнули, что внешнеполитическое ведомство будет всемерно содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, а обеспечение проведения открытой и прозрачной кампании, с соблюдением всех принципов демократии, является важной задачей для Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября.
В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?