14.08.2024, 14:42 11596
Ситуацию в Курской области России прокомментировали в МИД Казахстана
Фото: МИД РК
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана по ситуации в Курской области.
Смадияров отметил, что сегодня весь мир с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией в отдельных районах Курской области России.
Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария", - отметил официальный представитель МИД РК.
Айбек Смадияров добавил, что Казахстан приветствует усилия международного сообщества, направленные на конструктивный поиск решений.
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15.08.2024, 20:58 2256
Токаев поздравил президента Индии
Фото: Акорда
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Индии Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.
Глава государства пожелал президенту Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана поздравил премьер-министра Пакистана.
15.08.2024, 20:12 3076
Президент Казахстана поздравил премьер-министра Пакистана
Фото: Акорда
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.
Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу - мира и благополучия.
15.08.2024, 17:44 4231
В Кыргызстане стартовал региональный форум глав чрезвычайных ведомств стран ЦА
В мероприятии участвуют делегации во главе с министрами по ЧС Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
Фото: МЧС РК
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Бишкек. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Чолпон-Ате стартовал региональный форум - совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Выступая с приветственным словом, министр по ЧС РК Чингис Аринов отметил важность использования международного опыта в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - проинформировали в пресс-службе.
В мероприятии также участвуют делегации во главе с министрами по ЧС Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, в 2022 году экс-глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения.
12.08.2024, 10:45 21661
Назначен новый генеральный консул Германии в Алматы
До назначения в Алматы он занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине
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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа 2024 года Маттиас Кислер вступил в должность генерального консула Федеративной Республики Германия в Алматы. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Германии в Алматы.
Консульский округ генерального консула включает Алматы, Шымкент, а также Алматинскую, Жетысускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Актюбинскую, Мангистаускую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую области.
Маттиас Кислер изучал электротехнику и информатику в университетах в Аахене и Вашингтоне, США. После поступления на службу в МИД Германии работал в дипломатических представительствах в Исламабаде, Сане, Каире, Багдаде, Джубе, Триполи, Приштине и Ереване. До назначения в Алматы занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине.
10.08.2024, 16:58 36791
Если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты - Лукашенко
Президент Беларуси призвал страны ОДКБ и СНГ держаться вместе
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Минск. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ и ОДКБ не отклоняться от "общего" тренда развития и не отдаляться от России в поисках собственной выгоды, сообщает официальный Telegram-канал парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - подчеркнул Лукашенко на заседании Совета МВД стран - участниц СНГ.
Президент РБ напомнил, что в 2020 году беспорядки вспыхнули в Беларуси, но власти не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны.
Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами (...) Нам надо держаться вместе", - добавил Лукашенко.
Напомним, противодействие экстремизму и терроризму рассмотрели главы МВД стран СНГ в Минске.
10.08.2024, 12:58 39086
Противодействие экстремизму и терроризму рассмотрели главы МВД стран СНГ в Минске
Рассмотрено 13 вопросов, в том числе вопросы, касающиеся противодействия киберпреступлениям, распространению наркотиков
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Минск. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос противодействия экстремизму и терроризму был обсужден на заседании Совета министров внутренних дел государств СНГ, по нему принято соответствующее решение.
Вопрос, который очень долго обсуждался и вырабатывались решения, - это противодействие экстремизму и терроризму. К сожалению, в странах СНГ в этом году произошли очень серьезные террористические акты, при которых погибли люди. Наша задача - выработать те меры и те решения, которые позволят сработать на профилактику, не допустить гибели людей и совершения преступлений", - сообщил изданию ТАСС министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Принятые сегодня решения требуют незамедлительного принятия дополнительных мер", - сказал Кубраков.
По информации Polisia.kz, на заседании были озвучены вопросы совершенствования организации розыскной работы, противодействия организованной преступности, наркобизнесу и киберпреступлениям, а также меры по повышению уровня безопасности дорожного движения и на объектах железнодорожного транспорта.
В заседании участвовали руководители министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, представители Антитеррористического центра СНГ, исполнительного комитета Содружества.
09.08.2024, 15:00 50151
Президент Казахстана предложил инициировать принятие Генассамблеей ООН резолюции по ЦА
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в расширенном формате предложил инициировать принятие Генассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по достижению целей устойчивого развития ЦА, сообщает пресс-служба главы государства.
Особую значимость приобретает договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Убежден, в рамках многосторонних структур, в первую очередь по линии ООН, наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов. Учитывая совокупный потенциал наших стран, мы можем внести существенный вклад в реализацию повестки дня в области устойчивого развития. В поддержку этого важного начинания предлагаю к 80-летию Организации Объединенных Наций инициировать принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии. Надеюсь, что участие высокого представителя ООН уважаемого господина Кахи Имнадзе в нашем саммите станет хорошей традицией и положит начало более тесного взаимодействия по линии "Центральная Азия - ООН", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства считает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества. Он выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая эффективная реализация будут способствовать дальнейшему углублению многопланового партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.
В завершение саммита Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Токаев обозначил задачи для дальнейшего прогресса Центральной Азии.
09.08.2024, 10:53 53441
Президент Туркменистана прибыл в Астану
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану. Он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Главу Туркменистана встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-службе правительства.
Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за шесть месяцев составил $237,2 млн.
Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги граница Казахстана - Гарабогаз - Туркменбаши протяженностью 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги Жанаозен - граница Туркменистана протяженностью 165 км.
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