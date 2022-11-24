Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года

Фото: odkb-csto.org

Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период, сообщается на - 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период, сообщается на сайте организации.

В мероприятии, как ожидается, примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.

В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Беларусь в 2022-2023 годы президент Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году.

В повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год.

Кроме того, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.

Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестка дня предстоящей сессии СКБ.

В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Планируется принятие решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О составе координационного совета уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".



