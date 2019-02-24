Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Ереване

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Ереване, передает Kazakhstan Today.

Мы договорились, что следующее заседание межправсовета мы проведем в конце апреля или в начале мая в Ереване", - сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В ходе заседания премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазыев также предложил провести заседание ЕМПС в Кыргызстане, на берегу озера Иссык-Куль, в городе Чолпон-Ате в августе.

Со своей стороны хотелось бы особо подчеркнуть важность принятия решения о проведении регулярных консультаций между государствами-членами ЕАЭС и предложение по обеспечению устойчивого развития. Считаем, что проведение регулярных совещаний на уровне министерств экономики ЕАЭС с участием ЕЭК для обсуждения важных вопросов, в том числе в области состояния торговли и экономики в государствах-членах является весьма актуальным на сегодняшний день", - сказал он.

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