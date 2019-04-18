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Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится в июле в Иране

17.04.2019, 20:37 5914
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - 16-17 апреля 2019 года в городе Нур-Султан состоялось 2 заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), передает Kazakhstan Today.
 
"Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в июле 2019 года в Исламской Республике Иран", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
 
Министр иностранных дел Республики Казахстан Б. Атамкулов подчеркнул важность стоящих перед РГВУ задач и необходимость активизации работы над проектами пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, находящихся на рассмотрении сторон. Была отмечена значимость проведения Первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане.
 
В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х. Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель – Р. Назар Ахари), Республики Казахстан (руководитель – З. Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – И. Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М. Атаджанов).
 

Стороны продолжили обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании", - проинформировали в ведомстве.

 
В рамках заседания стороны также провели обзор по различным аспектам сотрудничества на Каспийском море и обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского саммита.
 
Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации встречи.
 

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