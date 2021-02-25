"Слышащее государство" в действии: Nur Otan проводит для граждан онлайн-встречи с министрами

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Республиканской общественной приемной Nur Otan продолжаются онлайн-встречи граждан с министрами и руководителями госорганов, передает Kazakhstan Today.

В ходе приема граждан министром юстиции Маратом Бекетаевым неоднократно поднимался вопрос о своевременной уплате алиментов. Жительница Кентау Багила Тогмагамбетова пожаловалась на бездействие частных судебных исполнителей по взысканию задолженности. С такой же проблемой за содействием обратилась жительница Туркестанской области Акмарал Жакипова. По итогам приема министр дал соответствующее поручение региональным структурам изучить все материалы и принять соответствующие меры", - проинформировали в пресс-службе Центрального аппарата партии.

Согласно информации, адвокат Жанна Уразбахова предложила министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву создать специальные центры противодействия сексуальному насилию. По ее словам, в этих центрах помощь жертвам могла бы оказываться по принципу "одного окна", чтобы сразу в одном месте полицейские брали показания, медики проводили освидетельствование, а психологи оказывали необходимую помощь.

В свою очередь, Ерлан Тургумбаев пообещал лично более детально ознакомиться с проектом. Стоит отметить, что прием граждан министром продлился более 4 часов.

На приеме главы Министерства финансов Ерулана Жамаубаева руководитель коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" Джамиля Садыкова подняла вопрос регулирования вредной продукции в Казахстане.

Жительница Алматы Гулдария Кастеева обратилась к министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой по вопросу реставрации дома-музея А. Кастеева, которому требуется капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории, а также нехватки сотрудников. Министр взяла данный вопрос на свой личный контроль", - рассказали в партии.

Кроме того, на встрече с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым граждане затронули темы дистанционного обучения и трудоустройства выпускников педагогических специальностей.

Также прием граждан провели заместитель премьер-министра Роман Скляр и министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В ЦА также отметили, что за последний год в общественные приемные партии Nur Otan по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч - в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения - 30%, жилищно-коммунального хозяйства - 16%, обеспечения жильем - 15%, трудовых споров - 14%, строительства - 9%, образования - 9% медицинского обслуживания - 7%", - проинформировали в пресс-службе.

В партии добавили, что для записи на прием к министрам - членам партии Nur Otan необходимо обращаться:

1) Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2) WhatsApp 8700 800 4441;

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