Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану

Фото: primeminister.kz

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в качестве председателя выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном формате, прошедшем в Астане, сообщает - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в качестве председателя выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном формате, прошедшем в Астане, сообщает primeminister.kz

В своем выступлении он отметил, что за прошедшие годы странам СНГ удалось выстроить многогранное сотрудничество с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов.

Наше взаимодействие позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства. Благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера", - сказал глава казахстанского правительства.

По его словам, проведена практическая работа по углублению сотрудничества во всех приоритетных направлениях. Особое внимание при этом было уделено торгово-экономической сфере.





Эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике", - сказал Смаилов, поздравляя кыргызских коллег.

Ключевой составляющей нашего взаимодействия стала реализация согласованных мер по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. Сегодня мы уже видим практические результаты: в наших странах происходит постепенное экономическое восстановление, возрастает деловая активность", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил значимость принятого в СНГ перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы, который предусматривает стимулирование взаимных инвестиций, углубление промышленной кооперации, упрощение таможенного регулирования, формирование новых логистических цепочек и внедрение цифровых технологий.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул высокую эффективность шагов по укреплению связей в молодежной и научной сферах. В частности, принятый в текущем году перечень перспективных научных проектов позволит расширить взаимодействие в таких сферах, как информационные технологии, наноматериалы и генная инженерия, охрана окружающей среды и изменение климата, возобновляемая энергетика и исследование космоса.

По его словам, активная работа также велась по обеспечению безопасности на пространстве СНГ, в том числе по противодействию угрозам в информационной сфере и поддержанию высокой динамики взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в частности по линии образовательных учреждений.

В целом все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году выполнены в полном объеме", - заключил Алихан Смаилов.





В ходе заседания участники обсудили вопросы проведения II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году и принятия соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

По итогам мероприятия главы делегаций подписали ряд документов.





Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Кыргызстана 2 июня 2023 года.



