Смаилов призвал страны ШОС развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на очередном заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, призвал участников организации развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер Казахстана подчеркнул, что многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы правительства РК.
Несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Так, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти 51 млрд долларов", - отметил Смаилов.
Он также подчеркнул важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.
Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности", - сказал Смаилов.
Он также призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.
Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия. В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки", - отметил премьер-министр Казахстана.
Сегодня премьеры ШОС в режиме видео-конференц-связи обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации.
В ходе заседания премьер Госсовета КНР Чжао Лицзянь намерен обсудить со своими коллегами реализацию итогов саммита ШОС в Самарканде, углубление сотрудничества в рамках организации в области безопасности, экономики и культуры, а также рассмотреть различные варианты взаимовыгодного взаимодействия.
Мы уверены, что предстоящая встреча сыграет активную роль в оказании помощи государствам в реагировании на все риски и вызовы, будет содействовать восстановлению экономики и развития и принесет выгоду государствам и народам региона", - подчеркнул Лицзянь.
Особое внимание будет уделено развитию документов в области торговли и инвестиций, "умного" сельского хозяйства, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, высоких технологий. Стороны определят дальнейшие шаги по переводу этих договоренностей в практическую плоскость. Кроме того, среди вопросов повестки - увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.