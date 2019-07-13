Сменился посол Казахстана в ЮАР

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Тумыша чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, передает Kazakhstan Today.
Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 12 июля. Также указом президента Талгат Калиев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в ЮАР, сообщает пресс-служба Акорды.
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