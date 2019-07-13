Сменился посол Казахстана в ЮАР

"РК приняла решение о предоставлении национального режима поставщикам из государств-членов Союза при размещении госзаказа на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий. Ранее, при осуществлении государственных закупок по этим товарным позициям были установлены преференции только для производителей РК".