Состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии

ЧОЛПОН-АТА. 20 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии. В мероприятии также приняли участие главы МИД Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и посол Туркменистана в Кыргызстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники обсудили ход подготовки к предстоящей четвертой Консультативной встрече глав центральноазиатских государств, которая пройдет в Чолпон-Ате 21 июля. Главы МИД предметно рассмотрели повестку дня и проекты итоговых документов саммита. Были также обсуждены состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной областях и вопросы региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Министр иностранных дел РК Тлеуберди в своем выступлении отметил, что за последние годы межгосударственное взаимодействие стран ЦА вышло на качественно новый уровень и сделан прорыв в пятисторонних отношениях.
Казахстан намерен дальше вносить вклад в устойчивое развитие Центральной Азии, укрепление стабильности и безопасности в регионе", - сказал глава МИД РК.
Участники встречи поблагодарили кыргызскую сторону за качественную организацию мероприятия и усилия Кыргызстана, нацеленные на дальнейшее развитие региональной интеграции.
Напомним, первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась в Нур-Султане (Казахстан) в марте 2018 года, вторая - в Ташкенте (Узбекистан) в ноябре 2019 года, третья - в Туркменбаши (Туркменистан) в августе 2021 года.
новости по теме
Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
20.07.2022, 16:43 4256
Фото: Telegram/bort_01
ЧОЛПОН-АТА. 20 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главу государству встретили председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.
Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.
По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.
Ранее в Чолпон-Ате состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии.
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Беларуси на вступление
15.07.2022, 10:20 13986
ПЕКИН. 15 ИЮЛЯ - Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Действительно, Беларусь уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена", - заявил Чжан Мин.
По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Беларуси.
Генсек организации также сообщил, что все страны подтвердили участие своих лидеров в саммите в сентябре, информирует РИА Новости.
Все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите в сентябре, однако формат проведения пока не определен", - сказал Чжан Мин.
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел видеоконференцию со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом - одним из ключевых партнеров Казахстана и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству, сообщает Акорда.
Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению нового и справедливого Казахстана.
В свою очередь Тери Хакала поздравила президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном - ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.
Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.
Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.
Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Токаев и Путин провели телефонные переговоры
12.07.2022, 15:51 23691
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых по итогам прошедших 17 июня в Санкт-Петербурге российско-казахстанских переговоров на высшем уровне. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах", - сообщили в пресс-службе президента России.
Программу трансформации молодежного крыла партии AMANAT приняли на съезде
12.07.2022, 14:37 24501
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Сегодня в ходе внеочередного, VI Съезда молодежного крыла партии AMANAT глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. В ходе съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав центрального совета и наименование молодежной организации: она переименована в "Жастар Рухы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На пленарном заседании съезда, который проходит в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов и гостей из всех регионов страны, сообщили в пресс-службе партии.
В видеообращении к делегатам президент РК назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.
Говоря о стремлении к знаниям, президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы.
При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи.
Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.
Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.
На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии AMANAT.
Очередным этапом модернизации партии является перезагрузка ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа "перезагрузки". Также пересмотрен состав центрального совета организации", - сообщил Нуржан Жетписбаев.
В свою очередь медиаволонтер Диас Камериданов предложил партии инициировать создание единой платформы Tarih на казахском и английском языках, где будут оцифрованы все исторические документы и документальные фильмы, что позволит диджитализировать историю Казахстана и сделать ее доступной для всех.
Это позволит собрать на единой площадке волонтеров разных направлений. Они смогут получать новые знания, опыт и компетенции, в том числе от зарубежных экспертов", - отметила она.
Как отметил военнослужащий Улан Мырзабай из Актобе, который во время январских событий находился на боевом посту, защита Родины - гражданский долг каждого казахстанца.
Необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи, и в этом плане проект Qaisar, реализуемый молодежным крылом партии, актуален как никогда. В этом году им охвачено более 2000 старшеклассников по всей стране, и его надо активно продолжать", - сказал Улан Мырзабай.
Далее выступила учитель информатики школы села Озерное Северо-Казахстанской области Асыл Ахметова: "Не секрет, что в настоящее время большая часть молодежи связывает свое будущее с мегаполисами. Однако село - это колыбель нашего народа, поэтому программы, направленные на поддержку молодежи, не должны ограничиваться большими городами, а доходить до сельской молодежи".
Также общественный деятель Даулет Мукаев проинформировал делегатов и гостей съезда о проектах "Акылды жас Азамат" и AQYL BATTLE.
В ходе съезда форвард футзального клуба "Кайрат", ставший лучшим бомбардиром Евро-2022, Биржан Оразов озвучил предложение молодежи переименовать молодежное крыло партии.
Нет сомнений, что Новый Казахстан будет строиться молодыми людьми, любящими свою Родину, образованными, умными, талантливыми и энергичными. Поэтому у меня есть предложение к делегатам изменить название молодежного крыла партии на "Жастар Рухы", - сказал Биржан Оразов.
Данное решение было поддержано всеми участниками мероприятия.
Понятие "рух" несет в себе святые для нашего народа ценности. У этого названия очень глубокое значение, возлагающее большую ответственность. Новое название также требует кардинального изменения в работе организации. То есть обновленному молодежному крылу необходимо по-настоящему отстаивать интересы молодого поколения", - подчеркнул депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев.
Член политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай также поддержал предложение о переименовании молодежного крыла.
Казахский народ издревле почитает понятия духа, чести. Духовное богатство - это национальное сознание, язык, менталитет. Будущее страны - в руках образованной молодежи, которая служит примером трудолюбия. Это то, что завещали нам предки", - сказал Макстат Толыкбай.
Подводя итоги съезда, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.
Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в нашу Конституцию по инициативе президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ", - сказал Ерлан Кошанов.
Решением VI, внеочередного съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменено наименование молодежной организации. Состав центрального совета расширен за счет привлечения активных лидеров общественного мнения, представителей НПО и других.
МИД Узбекистана: Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, Иран присоединится к организации в этом году
12.07.2022, 09:47 25746
Фото: news.cgtn.com
МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя уже в этом году, а Беларусь подала заявку на вступление в организацию, об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на круглом столе в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", - сообщил он на круглом столе в Москве.
Кандидатуру Ирана лидеры стран - членов организации поддержали еще в сентябре прошлого года. Владимир Путин отметил, что Кремль всегда выступал за полноформатное участие Тегерана в работе организации, информирует РИА Новости.
Норов также сообщил, что Беларусь подала заявку на вступление в ШОС и ее обращение уже направлено странам-членам.
Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии", - заявил Норов.
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.
На 24 августа назначены выборы депутатов сената от областей Абай, Жетісу и Улытау
11.07.2022, 16:43 28306
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в документе.
Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетісу и Улытау поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Улытау.
Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Назарбаев провел телефонный разговор с Лукашенко
06.07.2022, 20:31 36321
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор, сообщается на официальном сайте президента Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нурсултан Назарбаев подробно интересовался обстановкой в регионе, где расположена Беларусь.
Первый президент Казахстана адресовал самые теплые пожелания белорусскому народу.
В отправленной в адрес Нурсултана Назарбаева поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.
С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сложно переоценить вклад Нурсултана Назарбаева в налаживание дружественных и доверительных отношений между Беларусью и Казахстаном.
Взаимная поддержка и плодотворное двустороннее сотрудничество на протяжении многих лет стали основой для создания интеграционных объединений на евразийском пространстве, способствовали устойчивому развитию Республики Беларусь и Республики Казахстан", - подчеркнул президент Беларуси.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?