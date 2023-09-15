Состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

Фото: telegram/Шанхайская организация сотрудничества

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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, - В Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, сообщает пресс-служба организации.





Казахстанская сторона представила концепцию создания ЦИБ и дополнительные соображения, касающиеся организационной структуры, штатного расписания, целей и задач центра, нацеленного на оперативное реагирование на возникающие угрозы в сфере кибербезопасности и обеспечение защищенности информационного пространства региона ШОС.





Фото: telegram/Шанхайская организация сотрудничества





Состоялся взаимозаинтересованный, субстантивный обмен мнениями по повестке дня. По итогом встречи подписан протокол.





Также делегация секретариата ШОС и эксперты профильных ведомств государств - членов ШОС стали участниками работы первого дня ежегодной конференции по кибербезопасности Kazhackstan-2023, проводимой с 13 по 15 сентября в Алматы.





Напомним, инициатива создания Центра информационной безопасности была выдвинута президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке в 2019 году.