17.03.2023, 21:07 9676
Состоялся очередной раунд консультаций между МИД Казахстана и Грузии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Тбилиси. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся очередной, 10-й раунд казахстанско-грузинских политических консультаций под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе мероприятия стороны подробно обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Отдельное внимание было уделено вопросам углубления и расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, туризма, сельского хозяйства и информационных технологий.
По итогам стороны высоко оценили положительную динамику и успешное развитие казахстанско-грузинских отношений, основанных на принципах дружбы и взаимовыгодного партнерства, а также подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества.
новости по теме
18.03.2023, 00:05 8656
В Казахстане наступил день тишины перед выборами
Рассказать друзьям
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наступил день тишины перед выборами в мажилис и маслихаты. Сегодня, 18 марта, в 00.00 завершилась предвыборная агитация, передает корреспондент агентства.
18 марта и в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена. В эти дни также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов. Нельзя также проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования, их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК", - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.
Он отметил, что результаты данных опросов разрешается опубликовать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00.00 20 марта 2023 года.
Несоблюдение указанных требований конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 КоАП.
Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов мажилиса, так и маслихатов всех уровней", - уточнил замгенпрокурора.
Напомним, 19 января указом президента были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Они пройдут завтра, 19 марта 2023 года. Параллельно с выборами депутатов мажилиса пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с нового года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%.
Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
По данным Центризбиркома, на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны, в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.
Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.
Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
По данным ЦИК, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.
Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта.
16.03.2023, 17:21 21266
Вы были одним из первых - Эрдоган поблагодарил Токаева за помощь Турции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.
Приветствуя турецкого лидера, Токаев поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.
Он еще раз выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.
Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря вашему богатому опыту и единству страны вы преодолеете и нынешние трудности", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.
Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", - сказал президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.
Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.
В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.
Искренне рад, что вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", - подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.
В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Напомним, после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, Токаев распорядился выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек. Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге. Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи.
16.03.2023, 08:23 26121
Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару
Фото: Telegram/aqorda_resmi
Рассказать друзьям
Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
Дополнено 16.03.2023, 15.20
Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции "Кулие", сообщает пресс-служба президента.
15.03.2023, 09:03 37186
Токаев совершит рабочий визит в Анкару
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 16 марта по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями", - говорится в сообщении.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
14.03.2023, 21:34 42586
МИД РК сделал заявление по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном
Казахстан высоко оценивает роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.
Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов. Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества. Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", - говорится в заявлении МИД Казахстана.
Ранее Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса.
14.03.2023, 15:41 44731
Токаев принял послов России и Китая
Обсуждены предстоящий визит в Казахстан главы России Владимира Путина и запланированный визит Токаева в Китай
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо, сообщает Акорда.
В ходе беседы с послом Российской Федерации глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.
Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.
Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Токаева в КНР.
Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
Глава государства также высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Напомним, 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.
С Владимиром Путиным глава Казахстана провел телефонный разговор 6 марта. В беседе главы государств обсудили график предстоящих мероприятий.
10.03.2023, 20:43 75026
В Астане состоялись казахстанско-российские политические консультации
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, сообщает пресс-служба министерства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев особо отметил успешное развитие казахстанско-российских отношений, основанных на принципах союзничества, дружбы и стратегического партнерства. В свою очередь Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных индустриальных проектов.
Подтверждая приверженность укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
27 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о закрытии торгового представительства Казахстана в России.
10.03.2023, 13:07 74646
Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Акорда.
Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи - результат вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия.
Напомним, сегодня депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Читаемое
18.03.2023, 10:20Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область 18.03.2023, 11:5417406Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд 18.03.2023, 14:0316436Жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел сайги 18.03.2023, 14:2613621В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 18.03.2023, 14:0813396Токаев принял министра иностранных дел Великобритании 17.03.2023, 10:32156366ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 11.03.2023, 09:41132206Рейтинг качества жизни в Казахстане: ни один из городов не набрал нужные баллы 16.03.2023, 18:45119021Хлеб и чай - родители пожаловались на питание в детсаду Алматы 16.03.2023, 13:45117741Пирматов: Чем раньше Нацбанк завершит программу "7-20-25", тем лучше для всех 16.03.2023, 19:02117731Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 17.02.2023, 17:17233971Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 17.02.2023, 10:07225396Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов определены в Казахстане 17.02.2023, 13:21210321Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16202431Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 16.02.2023, 19:37179511Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?